النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 473 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 481 خلال الـ24 ساعة الماضية

أسواق الصرف الأوروبية تسعر العملات على فوز "بايدن"

الدولار ينخفض بنسبة 0.4%

اتجهت أسواق الصرف الأجنبي في أوروبا، اليوم (الثلاثاء) نحو تقدير الأسعار على احتمال فوز المرشح الديمقراطي الأمريكي جو بايدن على الرئيس دونالد ترامب، رغم التحذيرات من أن الخلافات المحتملة بعد الانتخابات قد تطلق العنان لأسابيع من تقلب الدولار.

وانخفض الدولار بنسبة 0.4 في المئة مقابل سلة من العملات = الدولار عند 93.656، بعد أن سجل أعلى مستوى له في شهر أمس، وفقاً لـ"رويترز".

ويعتقد المحللون أن فوز "بايدن" من شأنه أن يضعف الدولار، حيث من المتوقع أن ينفق نائب الرئيس السابق مبالغ كبيرة على التحفيز، وأن يتخذ نهجًا أكثر حرية في التجارة، مما يعزز العملات الأخرى على حساب الدولار.

وحذر المحللون رغم ذلك من أن حالة عدم اليقين عالية للغاية بشأن نتيجة الانتخابات، وأن اتخاذ المواقف قد يكون سابقًا لأوانه.

ووسع اليورو مكاسبه وارتفع بنسبة 0.49 في المئة مقابل الدولار إلى 1.1645 دولارًا أمريكيًا بينما ارتفع الجنيه الإسترليني أيضًا بنسبة 0.56 في المئة إلى ما دون 1.30 دولارًا أمريكيًا.

وكانت أسواق الأسهم الأوروبية أيضًا تحقق مكاسب قوية، بينما ارتفعت عائدات حكومة منطقة اليورو، وهي إشارة أخرى إلى تحول المستثمرين تدريجيًا من المزاج الحذر والاستعداد للمراهنة على فوز واضح للمرشح الديمقراطي.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
أسواق الصرف الأوروبية تسعر العملات على فوز "بايدن"
سبق

اتجهت أسواق الصرف الأجنبي في أوروبا، اليوم (الثلاثاء) نحو تقدير الأسعار على احتمال فوز المرشح الديمقراطي الأمريكي جو بايدن على الرئيس دونالد ترامب، رغم التحذيرات من أن الخلافات المحتملة بعد الانتخابات قد تطلق العنان لأسابيع من تقلب الدولار.

وانخفض الدولار بنسبة 0.4 في المئة مقابل سلة من العملات = الدولار عند 93.656، بعد أن سجل أعلى مستوى له في شهر أمس، وفقاً لـ"رويترز".

ويعتقد المحللون أن فوز "بايدن" من شأنه أن يضعف الدولار، حيث من المتوقع أن ينفق نائب الرئيس السابق مبالغ كبيرة على التحفيز، وأن يتخذ نهجًا أكثر حرية في التجارة، مما يعزز العملات الأخرى على حساب الدولار.

وحذر المحللون رغم ذلك من أن حالة عدم اليقين عالية للغاية بشأن نتيجة الانتخابات، وأن اتخاذ المواقف قد يكون سابقًا لأوانه.

ووسع اليورو مكاسبه وارتفع بنسبة 0.49 في المئة مقابل الدولار إلى 1.1645 دولارًا أمريكيًا بينما ارتفع الجنيه الإسترليني أيضًا بنسبة 0.56 في المئة إلى ما دون 1.30 دولارًا أمريكيًا.

وكانت أسواق الأسهم الأوروبية أيضًا تحقق مكاسب قوية، بينما ارتفعت عائدات حكومة منطقة اليورو، وهي إشارة أخرى إلى تحول المستثمرين تدريجيًا من المزاج الحذر والاستعداد للمراهنة على فوز واضح للمرشح الديمقراطي.

03 نوفمبر 2020 - 17 ربيع الأول 1442
03:04 PM

أسواق الصرف الأوروبية تسعر العملات على فوز "بايدن"

الدولار ينخفض بنسبة 0.4%

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,545

اتجهت أسواق الصرف الأجنبي في أوروبا، اليوم (الثلاثاء) نحو تقدير الأسعار على احتمال فوز المرشح الديمقراطي الأمريكي جو بايدن على الرئيس دونالد ترامب، رغم التحذيرات من أن الخلافات المحتملة بعد الانتخابات قد تطلق العنان لأسابيع من تقلب الدولار.

وانخفض الدولار بنسبة 0.4 في المئة مقابل سلة من العملات = الدولار عند 93.656، بعد أن سجل أعلى مستوى له في شهر أمس، وفقاً لـ"رويترز".

ويعتقد المحللون أن فوز "بايدن" من شأنه أن يضعف الدولار، حيث من المتوقع أن ينفق نائب الرئيس السابق مبالغ كبيرة على التحفيز، وأن يتخذ نهجًا أكثر حرية في التجارة، مما يعزز العملات الأخرى على حساب الدولار.

وحذر المحللون رغم ذلك من أن حالة عدم اليقين عالية للغاية بشأن نتيجة الانتخابات، وأن اتخاذ المواقف قد يكون سابقًا لأوانه.

ووسع اليورو مكاسبه وارتفع بنسبة 0.49 في المئة مقابل الدولار إلى 1.1645 دولارًا أمريكيًا بينما ارتفع الجنيه الإسترليني أيضًا بنسبة 0.56 في المئة إلى ما دون 1.30 دولارًا أمريكيًا.

وكانت أسواق الأسهم الأوروبية أيضًا تحقق مكاسب قوية، بينما ارتفعت عائدات حكومة منطقة اليورو، وهي إشارة أخرى إلى تحول المستثمرين تدريجيًا من المزاج الحذر والاستعداد للمراهنة على فوز واضح للمرشح الديمقراطي.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,483
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,848
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
23,871
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,962

كاريكاتير

المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية تتسع

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم
"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة