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"جبل الأربع".. ملاذ لعشاق التخييم وسط الصحراء ومحبي المغامرة

شبكة "سي إن إن" الأمريكية تسلط الضوء على جمال طبيعته

تتميز المملكة العربية السعودية بوجود الكثير من المعالم الطبيعية في "جبل الأربع" الواقع في منطقة الأحساء جنوب "الطرف" على طريق قطر والتي تستقطب الزوار. و"جبل الأربع" بقممه الأربعة والتشكيلة الجيولوجية البديعية له جلعته من المواقع المميزة لتجربة استثنائية للتخييم وسط الصحراء، حيث تزخر منطقة الأحساء بالعديد من المعالم الطبيعية التي تستقطب الزوار إلى المملكة العربية السعودية.

وفي تقرير نشرته شبكة CNN الأمريكية عن أحد معالم المملكة، قالت إن "جبل الأربع" يبرز كموقع مميز لتجربة تخييم استثنائية وسط الصحراء، حيث انقسمت تلة الجبل بفعل عوامل التعرية لتشكل "جبل الأربع"، واستقرت بجانب الجبل ثقافات يعود تاريخها لعام 4500 قبل الميلاد.

ويعود سبب تسميته جبل الأربع لأنه يتكون من أربع هضبات على شكل مخروطي، اثنتان ملتصقتان واثنتان منفصلتان، فيما أكد المصور السعودي حسن الخليفة خلال حديثه للشبكة الأمريكية، أن المنطقة تشكل ملاذاً لمحبي التخييم وهواة الاستكشاف ولمحبي المغامرة.

وأشار إلى أنها تعد منطقة لتوثيق مشاهد الشروق والغروب، موضحاً أن مشهد التكوينات الصخرية الأربعة التي تشكل جبل الأربع يعد مثيرًا للانبهار خلال شروق الشمس، ويشكل سطوع الشمس على التكوينات الصخرية ظلاً حادًا على الجهة الشرقية مما يعطي روعة وجمالاً للمنطقة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"جبل الأربع".. ملاذ لعشاق التخييم وسط الصحراء ومحبي المغامرة
سبق

تتميز المملكة العربية السعودية بوجود الكثير من المعالم الطبيعية في "جبل الأربع" الواقع في منطقة الأحساء جنوب "الطرف" على طريق قطر والتي تستقطب الزوار. و"جبل الأربع" بقممه الأربعة والتشكيلة الجيولوجية البديعية له جلعته من المواقع المميزة لتجربة استثنائية للتخييم وسط الصحراء، حيث تزخر منطقة الأحساء بالعديد من المعالم الطبيعية التي تستقطب الزوار إلى المملكة العربية السعودية.

وفي تقرير نشرته شبكة CNN الأمريكية عن أحد معالم المملكة، قالت إن "جبل الأربع" يبرز كموقع مميز لتجربة تخييم استثنائية وسط الصحراء، حيث انقسمت تلة الجبل بفعل عوامل التعرية لتشكل "جبل الأربع"، واستقرت بجانب الجبل ثقافات يعود تاريخها لعام 4500 قبل الميلاد.

ويعود سبب تسميته جبل الأربع لأنه يتكون من أربع هضبات على شكل مخروطي، اثنتان ملتصقتان واثنتان منفصلتان، فيما أكد المصور السعودي حسن الخليفة خلال حديثه للشبكة الأمريكية، أن المنطقة تشكل ملاذاً لمحبي التخييم وهواة الاستكشاف ولمحبي المغامرة.

وأشار إلى أنها تعد منطقة لتوثيق مشاهد الشروق والغروب، موضحاً أن مشهد التكوينات الصخرية الأربعة التي تشكل جبل الأربع يعد مثيرًا للانبهار خلال شروق الشمس، ويشكل سطوع الشمس على التكوينات الصخرية ظلاً حادًا على الجهة الشرقية مما يعطي روعة وجمالاً للمنطقة.

05 ديسمبر 2021 - 1 جمادى الأول 1443
07:09 PM

"جبل الأربع".. ملاذ لعشاق التخييم وسط الصحراء ومحبي المغامرة

شبكة "سي إن إن" الأمريكية تسلط الضوء على جمال طبيعته

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يوسف سفر - الرياض
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تتميز المملكة العربية السعودية بوجود الكثير من المعالم الطبيعية في "جبل الأربع" الواقع في منطقة الأحساء جنوب "الطرف" على طريق قطر والتي تستقطب الزوار. و"جبل الأربع" بقممه الأربعة والتشكيلة الجيولوجية البديعية له جلعته من المواقع المميزة لتجربة استثنائية للتخييم وسط الصحراء، حيث تزخر منطقة الأحساء بالعديد من المعالم الطبيعية التي تستقطب الزوار إلى المملكة العربية السعودية.

وفي تقرير نشرته شبكة CNN الأمريكية عن أحد معالم المملكة، قالت إن "جبل الأربع" يبرز كموقع مميز لتجربة تخييم استثنائية وسط الصحراء، حيث انقسمت تلة الجبل بفعل عوامل التعرية لتشكل "جبل الأربع"، واستقرت بجانب الجبل ثقافات يعود تاريخها لعام 4500 قبل الميلاد.

ويعود سبب تسميته جبل الأربع لأنه يتكون من أربع هضبات على شكل مخروطي، اثنتان ملتصقتان واثنتان منفصلتان، فيما أكد المصور السعودي حسن الخليفة خلال حديثه للشبكة الأمريكية، أن المنطقة تشكل ملاذاً لمحبي التخييم وهواة الاستكشاف ولمحبي المغامرة.

وأشار إلى أنها تعد منطقة لتوثيق مشاهد الشروق والغروب، موضحاً أن مشهد التكوينات الصخرية الأربعة التي تشكل جبل الأربع يعد مثيرًا للانبهار خلال شروق الشمس، ويشكل سطوع الشمس على التكوينات الصخرية ظلاً حادًا على الجهة الشرقية مما يعطي روعة وجمالاً للمنطقة.

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