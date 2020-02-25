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"الخريف" يؤطر بالأرقام: فتح مصنع أسهل من مطعم .. وخفض أسعار الطاقة غير مطروح

قال: القطاع يمكن أن يوفر 50 ألف فرصة عمل مباشرة كل عام و"غير المباشر" قد يكون أكثر

تحدث وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف؛ في لقائه ببرنامج "في الصورة" الذي يقدمه الإعلامي عبدالله المديفر؛ على قناة "روتانا خليجية"، مساء الإثنين، عن عديدٍ من المحاور حول الصناعة الوطنية، وكيف تحقّق المملكة نمواً حقيقياً في الصناعة المحلية.

وفتح "المديفر"؛ في بداية أسئلة الحوار حول وضع الصناعة السعودية، وهل توجد صناعة في المملكة؛ حيث أكّد الوزير وجود صناعة "بل صناعة متميزة جداً، وأن المملكة ستحقّق نمواً حقيقياً في القطاع الصناعي خلال السنوات المقبلة، والسوق السعودي المفتوح نجح في إيجاد صناعة قوية، لدينا اليوم 7800 مصنع، والناتج المحلي من القطاع الصناعي يتجاوز 300 مليار، والقوى العاملة بالقطاع وصلت إلى 550 ألف عامل وعاملة".

وأضاف وزير الصناعة حول هدف رؤية 2030 من الصناعة، قائلاً: "‏نستهدف زيادة الناتج المحلي من القطاع الصناعي إلى 700 مليار بحلول 2030 تمثل 15% من الناتج المحلي، ومضاعفة الصادرات غير النفطية إلى 550 ملياراً، وزيادة عدد القوى العاملة .

وأوضح "الخريف"، أن تخفيض أسعار الطاقة غير مطروح، والتوجه هو تثبيت الأسعار حتى أطول مدة ممكنة، لكن لم يصدر بعد.

وكشف الوزير عن أن القطاع الصناعي يمكن أن يوفر 50 ألف فرصة عمل مباشرة كل عام، لكن التوظيف غير المباشر قد يكون أكثر.

وختم وزير الصناعة والثروة المعدنية، حديثه عن مشروعه لتطوير الصناعة السعودية، مؤكداً أهمية الحفاظ على المنجزات والتمكين بتشريعات طويلة الأمد ودعم بعض الفرص، مبيناً أن التسهيلات المقدمة في قطاع الصناعة تجعل من افتتاح مصنع أسهل من افتتاح مطعم.

وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف برنامج في الصورة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الخريف" يؤطر بالأرقام: فتح مصنع أسهل من مطعم .. وخفض أسعار الطاقة غير مطروح
سبق

تحدث وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف؛ في لقائه ببرنامج "في الصورة" الذي يقدمه الإعلامي عبدالله المديفر؛ على قناة "روتانا خليجية"، مساء الإثنين، عن عديدٍ من المحاور حول الصناعة الوطنية، وكيف تحقّق المملكة نمواً حقيقياً في الصناعة المحلية.

وفتح "المديفر"؛ في بداية أسئلة الحوار حول وضع الصناعة السعودية، وهل توجد صناعة في المملكة؛ حيث أكّد الوزير وجود صناعة "بل صناعة متميزة جداً، وأن المملكة ستحقّق نمواً حقيقياً في القطاع الصناعي خلال السنوات المقبلة، والسوق السعودي المفتوح نجح في إيجاد صناعة قوية، لدينا اليوم 7800 مصنع، والناتج المحلي من القطاع الصناعي يتجاوز 300 مليار، والقوى العاملة بالقطاع وصلت إلى 550 ألف عامل وعاملة".

وأضاف وزير الصناعة حول هدف رؤية 2030 من الصناعة، قائلاً: "‏نستهدف زيادة الناتج المحلي من القطاع الصناعي إلى 700 مليار بحلول 2030 تمثل 15% من الناتج المحلي، ومضاعفة الصادرات غير النفطية إلى 550 ملياراً، وزيادة عدد القوى العاملة .

وأوضح "الخريف"، أن تخفيض أسعار الطاقة غير مطروح، والتوجه هو تثبيت الأسعار حتى أطول مدة ممكنة، لكن لم يصدر بعد.

وكشف الوزير عن أن القطاع الصناعي يمكن أن يوفر 50 ألف فرصة عمل مباشرة كل عام، لكن التوظيف غير المباشر قد يكون أكثر.

وختم وزير الصناعة والثروة المعدنية، حديثه عن مشروعه لتطوير الصناعة السعودية، مؤكداً أهمية الحفاظ على المنجزات والتمكين بتشريعات طويلة الأمد ودعم بعض الفرص، مبيناً أن التسهيلات المقدمة في قطاع الصناعة تجعل من افتتاح مصنع أسهل من افتتاح مطعم.

25 فبراير 2020 - 1 رجب 1441
08:56 AM

"الخريف" يؤطر بالأرقام: فتح مصنع أسهل من مطعم .. وخفض أسعار الطاقة غير مطروح

قال: القطاع يمكن أن يوفر 50 ألف فرصة عمل مباشرة كل عام و"غير المباشر" قد يكون أكثر

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عبدالحكيم شار - الرياض
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3,564

تحدث وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف؛ في لقائه ببرنامج "في الصورة" الذي يقدمه الإعلامي عبدالله المديفر؛ على قناة "روتانا خليجية"، مساء الإثنين، عن عديدٍ من المحاور حول الصناعة الوطنية، وكيف تحقّق المملكة نمواً حقيقياً في الصناعة المحلية.

وفتح "المديفر"؛ في بداية أسئلة الحوار حول وضع الصناعة السعودية، وهل توجد صناعة في المملكة؛ حيث أكّد الوزير وجود صناعة "بل صناعة متميزة جداً، وأن المملكة ستحقّق نمواً حقيقياً في القطاع الصناعي خلال السنوات المقبلة، والسوق السعودي المفتوح نجح في إيجاد صناعة قوية، لدينا اليوم 7800 مصنع، والناتج المحلي من القطاع الصناعي يتجاوز 300 مليار، والقوى العاملة بالقطاع وصلت إلى 550 ألف عامل وعاملة".

وأضاف وزير الصناعة حول هدف رؤية 2030 من الصناعة، قائلاً: "‏نستهدف زيادة الناتج المحلي من القطاع الصناعي إلى 700 مليار بحلول 2030 تمثل 15% من الناتج المحلي، ومضاعفة الصادرات غير النفطية إلى 550 ملياراً، وزيادة عدد القوى العاملة .

وأوضح "الخريف"، أن تخفيض أسعار الطاقة غير مطروح، والتوجه هو تثبيت الأسعار حتى أطول مدة ممكنة، لكن لم يصدر بعد.

وكشف الوزير عن أن القطاع الصناعي يمكن أن يوفر 50 ألف فرصة عمل مباشرة كل عام، لكن التوظيف غير المباشر قد يكون أكثر.

وختم وزير الصناعة والثروة المعدنية، حديثه عن مشروعه لتطوير الصناعة السعودية، مؤكداً أهمية الحفاظ على المنجزات والتمكين بتشريعات طويلة الأمد ودعم بعض الفرص، مبيناً أن التسهيلات المقدمة في قطاع الصناعة تجعل من افتتاح مصنع أسهل من افتتاح مطعم.

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