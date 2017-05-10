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ماليزيا.. 67 إصابة جديدة بفيروس كورونا ولا وفيات

لترفع الإجمالي إلى 6656 واستقرار الوفيات عند الـ108

سجلت السلطات الصحية في ماليزيا اليوم الأحد، 67 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي إلى 6656. ولم تسجل وزارة الصحة أي حالة وفاة جديدة بالفيروس لتستقر أعداد الوفيات عند 108.

وكانت الحكومة الماليزية قد مددت القيود على الحركة وأنشطة الأعمال لمدة 4 أسابيع أخرى حتى التاسع من يونيو، وسط إعادة فتح تدريجي للنشاط الاقتصادي الذي توقف تقريبًا بسبب جائحة فيروس كورونا.

ووفقًا لـ"رويترز" في وقت سابق، سُمح للشركات باستئناف العمل كالمعتاد؛ لكن بموجب إرشادات صحية صارمة، بعد أن اضطرت إلى وقف أعمالها لمدة شهرين، فيما عملت السلطات الصحية على احتواء الوباء.

ماليزيا فيروس كورونا الجديد

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ماليزيا.. 67 إصابة جديدة بفيروس كورونا ولا وفيات
سبق

سجلت السلطات الصحية في ماليزيا اليوم الأحد، 67 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي إلى 6656. ولم تسجل وزارة الصحة أي حالة وفاة جديدة بالفيروس لتستقر أعداد الوفيات عند 108.

وكانت الحكومة الماليزية قد مددت القيود على الحركة وأنشطة الأعمال لمدة 4 أسابيع أخرى حتى التاسع من يونيو، وسط إعادة فتح تدريجي للنشاط الاقتصادي الذي توقف تقريبًا بسبب جائحة فيروس كورونا.

ووفقًا لـ"رويترز" في وقت سابق، سُمح للشركات باستئناف العمل كالمعتاد؛ لكن بموجب إرشادات صحية صارمة، بعد أن اضطرت إلى وقف أعمالها لمدة شهرين، فيما عملت السلطات الصحية على احتواء الوباء.

10 مايو 2020 - 17 رمضان 1441
01:05 PM

ماليزيا.. 67 إصابة جديدة بفيروس كورونا ولا وفيات

لترفع الإجمالي إلى 6656 واستقرار الوفيات عند الـ108

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سجلت السلطات الصحية في ماليزيا اليوم الأحد، 67 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي إلى 6656. ولم تسجل وزارة الصحة أي حالة وفاة جديدة بالفيروس لتستقر أعداد الوفيات عند 108.

وكانت الحكومة الماليزية قد مددت القيود على الحركة وأنشطة الأعمال لمدة 4 أسابيع أخرى حتى التاسع من يونيو، وسط إعادة فتح تدريجي للنشاط الاقتصادي الذي توقف تقريبًا بسبب جائحة فيروس كورونا.

ووفقًا لـ"رويترز" في وقت سابق، سُمح للشركات باستئناف العمل كالمعتاد؛ لكن بموجب إرشادات صحية صارمة، بعد أن اضطرت إلى وقف أعمالها لمدة شهرين، فيما عملت السلطات الصحية على احتواء الوباء.

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