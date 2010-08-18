وثيقة تكشف فشلاً ذريعاً لبرنامج التطعيم ضد "كورونا" في إيران
معدل الوفيات 10 أضعاف مثيله العالمي
ذكرت قناة "إيران إنترناشيونال"، اليوم الأربعاء، أن وثيقة رسمية تتضمن إحصائيات الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا، كشفت الفشل التام لبرنامج التطعيم في إيران، وسط تحذيرات من موجة تفشٍّ كبيرة، وصفها خبراء إيرانيين بأنها "تسونامي كورونا".
وأضافت القناة في تغريدة على "تويتر"، أنها حصلت على وثيقة من وزارة الصحة الإيرانية، تظهر أن عدد الوفيات بين الذين جرى تطعيمهم في إيران؛ أعلى بعشرات المرات من المعيار العالمي.
وثيقة تكشف فشلاً ذريعاً لبرنامج التطعيم ضد "كورونا" في إيران
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2021-08-18
ذكرت قناة "إيران إنترناشيونال"، اليوم الأربعاء، أن وثيقة رسمية تتضمن إحصائيات الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا، كشفت الفشل التام لبرنامج التطعيم في إيران، وسط تحذيرات من موجة تفشٍّ كبيرة، وصفها خبراء إيرانيين بأنها "تسونامي كورونا".
وأضافت القناة في تغريدة على "تويتر"، أنها حصلت على وثيقة من وزارة الصحة الإيرانية، تظهر أن عدد الوفيات بين الذين جرى تطعيمهم في إيران؛ أعلى بعشرات المرات من المعيار العالمي.
18 أغسطس 2021 - 10 محرّم 1443
04:25 PM
وثيقة تكشف فشلاً ذريعاً لبرنامج التطعيم ضد "كورونا" في إيران
ذكرت قناة "إيران إنترناشيونال"، اليوم الأربعاء، أن وثيقة رسمية تتضمن إحصائيات الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا، كشفت الفشل التام لبرنامج التطعيم في إيران، وسط تحذيرات من موجة تفشٍّ كبيرة، وصفها خبراء إيرانيين بأنها "تسونامي كورونا".
وأضافت القناة في تغريدة على "تويتر"، أنها حصلت على وثيقة من وزارة الصحة الإيرانية، تظهر أن عدد الوفيات بين الذين جرى تطعيمهم في إيران؛ أعلى بعشرات المرات من المعيار العالمي.