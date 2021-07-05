"شؤون الحرمين" ترفع طاقة الاستيعاب بصحن المطاف إلى 25 مسارًا

في إطار تسهيل دخول الحجاج لأداء طواف "القدوم والإفاضة والوداع"

أعدّت رئاسة شؤون الحرمين خطة لتسهيل دخول حجاج هذا العام إلى المسجد الحرام؛ لأداء طواف "القدوم، والإفاضة، والوداع"، وذلك من خلال "تعدد المداخل والمخارج".

ورفعت الرئاسة الطاقة الاستيعابية للمسارات بصحن المطاف إلى 25 مسارًا، وجندت خمسة آلاف عامل وعاملة لتعقيم المسجد وساحاته.