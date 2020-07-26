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المرتبة الأولى في كفاءة الإنفاق بقطاع التعليم لجامعة "عبدالرحمن الفيصل"

نظير جهودها المبذولة وضمن ثلاث جهات على المستوى الحكومي

حققت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل المرتبة الأولى كفاءة الإنفاق في التميز المؤسسي (برنامج ركائز استدامة) من مركز تحقيق كفاءة الإنفاق، وذلك نظير جهودها المبذولة في تحقيق كفاءة الإنفاق وتحقيق التميز العملي والمؤسسي والتميز في التقييم العام حيث كرمت وحصلت الجامعة ضمن ثلاث جهات محققة على مستوى الجهات الحكومية والأولى على مستوى قطاع التعليم

وبهذه المناسبة هنأ رئيس الجامعة الدكتور عبدالله بن محمد الربيش فريق تحقيق كفاءة الإنفاق بالجامعة، معربًا عن اعتزازه بالدعم الذي تحظى به الجامعة ومنسوبيها من خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، كما نوه بمتابعة واهتمام وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ بالجامعة ودعم برامجها وخططها التطويرية المنسجمة مع رؤية المملكة 2030 ومستهدفاتها.

ويأتي تكريم الجامعة كإحدى الجهات الحكومية الأكثر تميزًا في الالتزام بمتطلبات كفاءة الإنفاق تتويجًا للجهود التي بذلها فريق كفاءة الإنفاق بالجامعة الذي عمل على تنفيذ العديد من فرص رفع كفاءة الإنفاق وتحقيق استدامتها، الأمر الذي من شأنه أن يرتقي بقدرات الجامعة وتحقيق التميز في الخدمات والأنشطة التي تُقدمها وذلك بتطبيق أفضل المعايير التي تضمن استدامة كفاءة الإنفاق.

وأوضح وكيل الجامعة رئيس فريق كفاءة الإنفاق بالجامعة الدكتور صالح بن علي الراشد أن من المبادرات المميزة التي قدمتها الجامعة لتحقيق كفاءة الإنفاق تركيب أنظمة طاقة شمسية فوتوضوئية لخفض نفقات سداد فواتير الكهرباء الشهرية ودمج عقود الصيانة والتشغيل لوحدات الجامعة الموجودة في نطاق جغرافي واحد وترشيد الإنفاق على دوائر الاتصالات وترشيد استخدام الطاقة الكهربائية بالتعاون مع الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة.

وأكد الدكتور الراشد أن مركز تحقيق كفاءة الإنفاق يهدف إلى الإسهام في تحقيق كفاءة الإنفاق في الأجهزة الحكومية بما يتوافق مع خطط وبرامج رؤية 2030 ومتابعة تنفيذ ذلك، وتفعيل آلياتها في مختلف التخصصات والقطاعات، إضافةً إلى الارتقاء بقدرات الجهات الحكومية لمواكبة تطلعات القيادة الرشيدة بأن تكون المملكة نموذجًا رائدًا في مختلف المجالات، ومنها كفاءة الإنفاق الذي سيُمكّن المملكة من تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي.

جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل برنامج ركائز استدامة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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المرتبة الأولى في كفاءة الإنفاق بقطاع التعليم لجامعة "عبدالرحمن الفيصل"
سبق

حققت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل المرتبة الأولى كفاءة الإنفاق في التميز المؤسسي (برنامج ركائز استدامة) من مركز تحقيق كفاءة الإنفاق، وذلك نظير جهودها المبذولة في تحقيق كفاءة الإنفاق وتحقيق التميز العملي والمؤسسي والتميز في التقييم العام حيث كرمت وحصلت الجامعة ضمن ثلاث جهات محققة على مستوى الجهات الحكومية والأولى على مستوى قطاع التعليم

وبهذه المناسبة هنأ رئيس الجامعة الدكتور عبدالله بن محمد الربيش فريق تحقيق كفاءة الإنفاق بالجامعة، معربًا عن اعتزازه بالدعم الذي تحظى به الجامعة ومنسوبيها من خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، كما نوه بمتابعة واهتمام وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ بالجامعة ودعم برامجها وخططها التطويرية المنسجمة مع رؤية المملكة 2030 ومستهدفاتها.

ويأتي تكريم الجامعة كإحدى الجهات الحكومية الأكثر تميزًا في الالتزام بمتطلبات كفاءة الإنفاق تتويجًا للجهود التي بذلها فريق كفاءة الإنفاق بالجامعة الذي عمل على تنفيذ العديد من فرص رفع كفاءة الإنفاق وتحقيق استدامتها، الأمر الذي من شأنه أن يرتقي بقدرات الجامعة وتحقيق التميز في الخدمات والأنشطة التي تُقدمها وذلك بتطبيق أفضل المعايير التي تضمن استدامة كفاءة الإنفاق.

وأوضح وكيل الجامعة رئيس فريق كفاءة الإنفاق بالجامعة الدكتور صالح بن علي الراشد أن من المبادرات المميزة التي قدمتها الجامعة لتحقيق كفاءة الإنفاق تركيب أنظمة طاقة شمسية فوتوضوئية لخفض نفقات سداد فواتير الكهرباء الشهرية ودمج عقود الصيانة والتشغيل لوحدات الجامعة الموجودة في نطاق جغرافي واحد وترشيد الإنفاق على دوائر الاتصالات وترشيد استخدام الطاقة الكهربائية بالتعاون مع الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة.

وأكد الدكتور الراشد أن مركز تحقيق كفاءة الإنفاق يهدف إلى الإسهام في تحقيق كفاءة الإنفاق في الأجهزة الحكومية بما يتوافق مع خطط وبرامج رؤية 2030 ومتابعة تنفيذ ذلك، وتفعيل آلياتها في مختلف التخصصات والقطاعات، إضافةً إلى الارتقاء بقدرات الجهات الحكومية لمواكبة تطلعات القيادة الرشيدة بأن تكون المملكة نموذجًا رائدًا في مختلف المجالات، ومنها كفاءة الإنفاق الذي سيُمكّن المملكة من تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي.

26 يوليو 2020 - 5 ذو الحجة 1441
04:04 PM

المرتبة الأولى في كفاءة الإنفاق بقطاع التعليم لجامعة "عبدالرحمن الفيصل"

نظير جهودها المبذولة وضمن ثلاث جهات على المستوى الحكومي

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عبدالله السالم - الدمام
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حققت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل المرتبة الأولى كفاءة الإنفاق في التميز المؤسسي (برنامج ركائز استدامة) من مركز تحقيق كفاءة الإنفاق، وذلك نظير جهودها المبذولة في تحقيق كفاءة الإنفاق وتحقيق التميز العملي والمؤسسي والتميز في التقييم العام حيث كرمت وحصلت الجامعة ضمن ثلاث جهات محققة على مستوى الجهات الحكومية والأولى على مستوى قطاع التعليم

وبهذه المناسبة هنأ رئيس الجامعة الدكتور عبدالله بن محمد الربيش فريق تحقيق كفاءة الإنفاق بالجامعة، معربًا عن اعتزازه بالدعم الذي تحظى به الجامعة ومنسوبيها من خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، كما نوه بمتابعة واهتمام وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ بالجامعة ودعم برامجها وخططها التطويرية المنسجمة مع رؤية المملكة 2030 ومستهدفاتها.

ويأتي تكريم الجامعة كإحدى الجهات الحكومية الأكثر تميزًا في الالتزام بمتطلبات كفاءة الإنفاق تتويجًا للجهود التي بذلها فريق كفاءة الإنفاق بالجامعة الذي عمل على تنفيذ العديد من فرص رفع كفاءة الإنفاق وتحقيق استدامتها، الأمر الذي من شأنه أن يرتقي بقدرات الجامعة وتحقيق التميز في الخدمات والأنشطة التي تُقدمها وذلك بتطبيق أفضل المعايير التي تضمن استدامة كفاءة الإنفاق.

وأوضح وكيل الجامعة رئيس فريق كفاءة الإنفاق بالجامعة الدكتور صالح بن علي الراشد أن من المبادرات المميزة التي قدمتها الجامعة لتحقيق كفاءة الإنفاق تركيب أنظمة طاقة شمسية فوتوضوئية لخفض نفقات سداد فواتير الكهرباء الشهرية ودمج عقود الصيانة والتشغيل لوحدات الجامعة الموجودة في نطاق جغرافي واحد وترشيد الإنفاق على دوائر الاتصالات وترشيد استخدام الطاقة الكهربائية بالتعاون مع الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة.

وأكد الدكتور الراشد أن مركز تحقيق كفاءة الإنفاق يهدف إلى الإسهام في تحقيق كفاءة الإنفاق في الأجهزة الحكومية بما يتوافق مع خطط وبرامج رؤية 2030 ومتابعة تنفيذ ذلك، وتفعيل آلياتها في مختلف التخصصات والقطاعات، إضافةً إلى الارتقاء بقدرات الجهات الحكومية لمواكبة تطلعات القيادة الرشيدة بأن تكون المملكة نموذجًا رائدًا في مختلف المجالات، ومنها كفاءة الإنفاق الذي سيُمكّن المملكة من تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي.

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