"كورونا" في مكة: 370 حالة تعافٍ جديدة مقابل 283 إصابة
إجمالي عدد الحالات النشطة داخلها يصل إلى 5357 شخصاً
تواصل مكة المكرمة تسجيل أرقام قياسية في عدد المتعافين من كورونا، حيث بلغ إجمالي حالات التعافي فيها 4071 حالة حتى الآن.
وسجلت مكة، اليوم، 370 حالة تعافٍ جديدة من أصل 2365 حالة موزعة على مستوى مناطق ومحافظات المملكة.
وكانت مكة قد سجلت اليوم 283 إصابة جديدة بكورونا، ليصبح عدد الحالات النشطة التي لا تزال تتلقى الرعاية الطبية 5357 حالة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات بها 116 وفاة، وفق آخر إحصاءات وزارة الصحة.
فيروس كورونا الجديد
"كورونا" في مكة: 370 حالة تعافٍ جديدة مقابل 283 إصابة
عبدالرزاق البجالي
سبق
2020-05-13
تواصل مكة المكرمة تسجيل أرقام قياسية في عدد المتعافين من كورونا، حيث بلغ إجمالي حالات التعافي فيها 4071 حالة حتى الآن.
وسجلت مكة، اليوم، 370 حالة تعافٍ جديدة من أصل 2365 حالة موزعة على مستوى مناطق ومحافظات المملكة.
وكانت مكة قد سجلت اليوم 283 إصابة جديدة بكورونا، ليصبح عدد الحالات النشطة التي لا تزال تتلقى الرعاية الطبية 5357 حالة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات بها 116 وفاة، وفق آخر إحصاءات وزارة الصحة.
13 مايو 2020 - 20 رمضان 1441
05:58 PM
"كورونا" في مكة: 370 حالة تعافٍ جديدة مقابل 283 إصابة
إجمالي عدد الحالات النشطة داخلها يصل إلى 5357 شخصاً
تواصل مكة المكرمة تسجيل أرقام قياسية في عدد المتعافين من كورونا، حيث بلغ إجمالي حالات التعافي فيها 4071 حالة حتى الآن.
وسجلت مكة، اليوم، 370 حالة تعافٍ جديدة من أصل 2365 حالة موزعة على مستوى مناطق ومحافظات المملكة.
وكانت مكة قد سجلت اليوم 283 إصابة جديدة بكورونا، ليصبح عدد الحالات النشطة التي لا تزال تتلقى الرعاية الطبية 5357 حالة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات بها 116 وفاة، وفق آخر إحصاءات وزارة الصحة.