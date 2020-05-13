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"كورونا" في مكة: 370 حالة تعافٍ جديدة مقابل 283 إصابة

إجمالي عدد الحالات النشطة داخلها يصل إلى 5357 شخصاً

تواصل مكة المكرمة تسجيل أرقام قياسية في عدد المتعافين من كورونا، حيث بلغ إجمالي حالات التعافي فيها 4071 حالة حتى الآن.

وسجلت مكة، اليوم، 370 حالة تعافٍ جديدة من أصل 2365 حالة موزعة على مستوى مناطق ومحافظات المملكة.

وكانت مكة قد سجلت اليوم 283 إصابة جديدة بكورونا، ليصبح عدد الحالات النشطة التي لا تزال تتلقى الرعاية الطبية 5357 حالة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات بها 116 وفاة، وفق آخر إحصاءات وزارة الصحة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"كورونا" في مكة: 370 حالة تعافٍ جديدة مقابل 283 إصابة
سبق

تواصل مكة المكرمة تسجيل أرقام قياسية في عدد المتعافين من كورونا، حيث بلغ إجمالي حالات التعافي فيها 4071 حالة حتى الآن.

وسجلت مكة، اليوم، 370 حالة تعافٍ جديدة من أصل 2365 حالة موزعة على مستوى مناطق ومحافظات المملكة.

وكانت مكة قد سجلت اليوم 283 إصابة جديدة بكورونا، ليصبح عدد الحالات النشطة التي لا تزال تتلقى الرعاية الطبية 5357 حالة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات بها 116 وفاة، وفق آخر إحصاءات وزارة الصحة.

13 مايو 2020 - 20 رمضان 1441
05:58 PM

"كورونا" في مكة: 370 حالة تعافٍ جديدة مقابل 283 إصابة

إجمالي عدد الحالات النشطة داخلها يصل إلى 5357 شخصاً

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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1,352

تواصل مكة المكرمة تسجيل أرقام قياسية في عدد المتعافين من كورونا، حيث بلغ إجمالي حالات التعافي فيها 4071 حالة حتى الآن.

وسجلت مكة، اليوم، 370 حالة تعافٍ جديدة من أصل 2365 حالة موزعة على مستوى مناطق ومحافظات المملكة.

وكانت مكة قد سجلت اليوم 283 إصابة جديدة بكورونا، ليصبح عدد الحالات النشطة التي لا تزال تتلقى الرعاية الطبية 5357 حالة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات بها 116 وفاة، وفق آخر إحصاءات وزارة الصحة.

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