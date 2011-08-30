"التحالف": اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة" أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية على مطار أبها الدولي

دون وقوع أية إصابات أو أضرار بالمدنيين من مسافرين وعاملين بالمطار

صرَّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العقيد الركن تركي المالكي، بأنه في مساء اليوم الأحد (30 أغسطس 2020 م) تم اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار (مفخخة)، أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة متعمدة وممنهجة لاستهداف المسافرين بمطار أبها الدولي، الذي يمر من خلاله يوميًّا آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين من جنسيات مختلفة.

وأوضح العقيد المالكي أنه نتيجة لعملية الاعتراض والتدمير تساقطت بعض الشظايا على مطار أبها الدولي دون وقوع أية إصابات أو أضرار بالمدنيين من مسافرين وعاملين بالمطار - ولله الحمد -.

وأكد العقيد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف أمام هذه الأعمال الإرهابية والتجاوزات اللاأخلاقية من الميليشيا الحوثية الإرهابية ستستمر بتنفيذ الإجراءات الصارمة لردع هذه الميليشيا الإرهابية، بما يكفل حماية الأعيان المدنية والمدنيين، وستتم محاسبة العناصر الإرهابية المسؤولة عن التخطيط والتنفيذ لهذا الهجوم الإرهابي، بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.