النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بعد إجراء أشعة سينية.. فتاة تكتشف أن قلبها في مكان غير مكانه

يُولد أقل من 1 % من الأشخاص بترتيب القلب هذا..لا يهدّد الحياة

عانت كلير ماك؛ البالغة من العمر 19 عاماً من شيكاغو بالولايات المتحدة، سعالاً مستمراً لمدة شهرين ونصف، لكنها حاولت علاج نفسها باستعمال بعض الأدوية.

وبعد مرور شهر، اضطرت الفتاة إلى الذهاب إلى المستشفى للحصول على علاج؛ لأنها أصابت نفسها عن طريق الخطأ بالأسلاك الشائكة، ثم قررت في الوقت نفسه فحص سعالها.

وأخبر الطبيب المرأة الأمريكية أنها على الأرجح مصابة بنوع من العدوى الرئوية، وأرسلها لإجراء أشعة سينية على الصدر.

هذا، وكانت نتائج الفحص غير متوقعة تماماً، حيث علمت كلير أن قلبها ليس على اليسار، مثل معظم الأشخاص الآخرين، ولكن على اليمين.

وعندما أخبر الطبيب الفتاة بهذا الخبر، اعتقدت أنه كان يمزح فقط، كما كتبت صحيفة "ميرور" البريطانية وفق "روسيا اليوم".

وأوضح الطبيب أن هذا يسمّى "دكستروكارديا"، وأن عليها إبلاغ طبيبها المعالج بحالتها.

وتقول الفتاة: "عندما سمعت عن هذا، ظللت أكرر: هل أنت جاد؟.. لقد صدمت ولم أفهم لماذا اكتشفت هذا فقط في سن 19".

و"دكستروكارديا" هو شذوذ تطوري نادر للغاية، حيث يقع معظم القلب على الجانب الأيمن من الصدر، ويولد أقل من واحد في المائة من الأشخاص بترتيب القلب هذا، وعادة لا تكون هذه الحالة مهددة للحياة.

وشاركت الفتاة قصتها على تطبيق "تيك توك"، وفوجئ عديد من المستخدمين كيف أنه وفي غضون 19 عاماً لم يكتشف أيّ من الأطباء عن ذلك.

وتساءل الكثيرون حول تلك الحالة، ومن بين الأسئلة التي وُجهت إليها في التعليقات: "كيف فشل الأطباء في ملاحظة ذلك أثناء الفحوصات الروتينية؟ لسنوات عديدة، ألم تشعري أبداً أن قلبك ينبض على اليمين؟".

وعلّق شخص: "رائع، لأكون صادقاً، هذه هي المرة الأولى التي أسمع فيها عن مثل هذا الشيء.. شيء مذهل". وقال آخر: "هذا ما يحدث عندما تذهب إلى الطبيب نادراً".

الرئيسية/ محطات

اعلان
بعد إجراء أشعة سينية.. فتاة تكتشف أن قلبها في مكان غير مكانه
سبق

عانت كلير ماك؛ البالغة من العمر 19 عاماً من شيكاغو بالولايات المتحدة، سعالاً مستمراً لمدة شهرين ونصف، لكنها حاولت علاج نفسها باستعمال بعض الأدوية.

وبعد مرور شهر، اضطرت الفتاة إلى الذهاب إلى المستشفى للحصول على علاج؛ لأنها أصابت نفسها عن طريق الخطأ بالأسلاك الشائكة، ثم قررت في الوقت نفسه فحص سعالها.

وأخبر الطبيب المرأة الأمريكية أنها على الأرجح مصابة بنوع من العدوى الرئوية، وأرسلها لإجراء أشعة سينية على الصدر.

هذا، وكانت نتائج الفحص غير متوقعة تماماً، حيث علمت كلير أن قلبها ليس على اليسار، مثل معظم الأشخاص الآخرين، ولكن على اليمين.

وعندما أخبر الطبيب الفتاة بهذا الخبر، اعتقدت أنه كان يمزح فقط، كما كتبت صحيفة "ميرور" البريطانية وفق "روسيا اليوم".

وأوضح الطبيب أن هذا يسمّى "دكستروكارديا"، وأن عليها إبلاغ طبيبها المعالج بحالتها.

وتقول الفتاة: "عندما سمعت عن هذا، ظللت أكرر: هل أنت جاد؟.. لقد صدمت ولم أفهم لماذا اكتشفت هذا فقط في سن 19".

و"دكستروكارديا" هو شذوذ تطوري نادر للغاية، حيث يقع معظم القلب على الجانب الأيمن من الصدر، ويولد أقل من واحد في المائة من الأشخاص بترتيب القلب هذا، وعادة لا تكون هذه الحالة مهددة للحياة.

وشاركت الفتاة قصتها على تطبيق "تيك توك"، وفوجئ عديد من المستخدمين كيف أنه وفي غضون 19 عاماً لم يكتشف أيّ من الأطباء عن ذلك.

وتساءل الكثيرون حول تلك الحالة، ومن بين الأسئلة التي وُجهت إليها في التعليقات: "كيف فشل الأطباء في ملاحظة ذلك أثناء الفحوصات الروتينية؟ لسنوات عديدة، ألم تشعري أبداً أن قلبك ينبض على اليمين؟".

وعلّق شخص: "رائع، لأكون صادقاً، هذه هي المرة الأولى التي أسمع فيها عن مثل هذا الشيء.. شيء مذهل". وقال آخر: "هذا ما يحدث عندما تذهب إلى الطبيب نادراً".

15 أغسطس 2021 - 7 محرّم 1443
11:00 AM

بعد إجراء أشعة سينية.. فتاة تكتشف أن قلبها في مكان غير مكانه

يُولد أقل من 1 % من الأشخاص بترتيب القلب هذا..لا يهدّد الحياة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
6,269

عانت كلير ماك؛ البالغة من العمر 19 عاماً من شيكاغو بالولايات المتحدة، سعالاً مستمراً لمدة شهرين ونصف، لكنها حاولت علاج نفسها باستعمال بعض الأدوية.

وبعد مرور شهر، اضطرت الفتاة إلى الذهاب إلى المستشفى للحصول على علاج؛ لأنها أصابت نفسها عن طريق الخطأ بالأسلاك الشائكة، ثم قررت في الوقت نفسه فحص سعالها.

وأخبر الطبيب المرأة الأمريكية أنها على الأرجح مصابة بنوع من العدوى الرئوية، وأرسلها لإجراء أشعة سينية على الصدر.

هذا، وكانت نتائج الفحص غير متوقعة تماماً، حيث علمت كلير أن قلبها ليس على اليسار، مثل معظم الأشخاص الآخرين، ولكن على اليمين.

وعندما أخبر الطبيب الفتاة بهذا الخبر، اعتقدت أنه كان يمزح فقط، كما كتبت صحيفة "ميرور" البريطانية وفق "روسيا اليوم".

وأوضح الطبيب أن هذا يسمّى "دكستروكارديا"، وأن عليها إبلاغ طبيبها المعالج بحالتها.

وتقول الفتاة: "عندما سمعت عن هذا، ظللت أكرر: هل أنت جاد؟.. لقد صدمت ولم أفهم لماذا اكتشفت هذا فقط في سن 19".

و"دكستروكارديا" هو شذوذ تطوري نادر للغاية، حيث يقع معظم القلب على الجانب الأيمن من الصدر، ويولد أقل من واحد في المائة من الأشخاص بترتيب القلب هذا، وعادة لا تكون هذه الحالة مهددة للحياة.

وشاركت الفتاة قصتها على تطبيق "تيك توك"، وفوجئ عديد من المستخدمين كيف أنه وفي غضون 19 عاماً لم يكتشف أيّ من الأطباء عن ذلك.

وتساءل الكثيرون حول تلك الحالة، ومن بين الأسئلة التي وُجهت إليها في التعليقات: "كيف فشل الأطباء في ملاحظة ذلك أثناء الفحوصات الروتينية؟ لسنوات عديدة، ألم تشعري أبداً أن قلبك ينبض على اليمين؟".

وعلّق شخص: "رائع، لأكون صادقاً، هذه هي المرة الأولى التي أسمع فيها عن مثل هذا الشيء.. شيء مذهل". وقال آخر: "هذا ما يحدث عندما تذهب إلى الطبيب نادراً".

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,754
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,357
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,636
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,365

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة