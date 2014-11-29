"الوطني للأرصاد" يبشّر بحالة ماطرة جديدة.. غداً وتنتهي الخميس
قال: هطولات رعدية على معظم المناطق.. من متوسطة إلى غزيرة
كشف #المركز_الوطني_للأرصاد استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة على معظم مناطق المملكة -بمشيئة الله تعالى- من يوم غد الإثنين إلى يوم الخميس المقبل.
ووفق المركز تشمل الحالة مناطق: مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة والباحة وعسير وجازان والقصيم والرياض والشرقية وحائل والحدود الشمالية والجوف.
المركز الوطني للأرصاد
الأمطار الرعدية
"الوطني للأرصاد" يبشّر بحالة ماطرة جديدة.. غداً وتنتهي الخميس
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-11-29
كشف #المركز_الوطني_للأرصاد استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة على معظم مناطق المملكة -بمشيئة الله تعالى- من يوم غد الإثنين إلى يوم الخميس المقبل.
ووفق المركز تشمل الحالة مناطق: مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة والباحة وعسير وجازان والقصيم والرياض والشرقية وحائل والحدود الشمالية والجوف.
29 نوفمبر 2020 - 14 ربيع الآخر 1442
02:01 PM
"الوطني للأرصاد" يبشّر بحالة ماطرة جديدة.. غداً وتنتهي الخميس
قال: هطولات رعدية على معظم المناطق.. من متوسطة إلى غزيرة
كشف #المركز_الوطني_للأرصاد استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة على معظم مناطق المملكة -بمشيئة الله تعالى- من يوم غد الإثنين إلى يوم الخميس المقبل.
ووفق المركز تشمل الحالة مناطق: مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة والباحة وعسير وجازان والقصيم والرياض والشرقية وحائل والحدود الشمالية والجوف.