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"الوطني للأرصاد" يبشّر بحالة ماطرة جديدة.. غداً وتنتهي الخميس

قال: هطولات رعدية على معظم المناطق.. من متوسطة إلى غزيرة

كشف #المركز_الوطني_للأرصاد استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة على معظم مناطق المملكة -بمشيئة الله تعالى- من يوم غد الإثنين إلى يوم الخميس المقبل.

ووفق المركز تشمل الحالة مناطق: مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة والباحة وعسير وجازان والقصيم والرياض والشرقية وحائل والحدود الشمالية والجوف.

المركز الوطني للأرصاد الأمطار الرعدية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الوطني للأرصاد" يبشّر بحالة ماطرة جديدة.. غداً وتنتهي الخميس
سبق

كشف #المركز_الوطني_للأرصاد استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة على معظم مناطق المملكة -بمشيئة الله تعالى- من يوم غد الإثنين إلى يوم الخميس المقبل.

ووفق المركز تشمل الحالة مناطق: مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة والباحة وعسير وجازان والقصيم والرياض والشرقية وحائل والحدود الشمالية والجوف.

29 نوفمبر 2020 - 14 ربيع الآخر 1442
02:01 PM

"الوطني للأرصاد" يبشّر بحالة ماطرة جديدة.. غداً وتنتهي الخميس

قال: هطولات رعدية على معظم المناطق.. من متوسطة إلى غزيرة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشف #المركز_الوطني_للأرصاد استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة على معظم مناطق المملكة -بمشيئة الله تعالى- من يوم غد الإثنين إلى يوم الخميس المقبل.

ووفق المركز تشمل الحالة مناطق: مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة والباحة وعسير وجازان والقصيم والرياض والشرقية وحائل والحدود الشمالية والجوف.

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