سجّل عدد من مدارس مكة المكرمة -بنين وبنات- اليوم حضوراً باهتاً بين صفوف الطلاب والطالبات، بعد أن عمد عدد من أولياء الأمور إلى تعليق الدراسة، من تلقاء أنفسهم، على الرغم من عدم صدور قرار رسمي بتعليقها. ووجد أولياء الأمور أنفسهم مجبرين، على تعليق دراسة أبنائهم وبناتهم، في ظل ما تشهده المنطقة من تقلبات جوية، متسائلين عن دور اللجنة المركزية التي تم استحداثها من قِبل وزارة التعليم مطلع العام الجاري، والتي يقع على عاتقها مسؤولية قرار تعليق الدراسة في المدارس نتيجة الظروف الجوية. وكانت أجزاء متفرقة من العاصمة المقدسة، قد شهدت أمطاراً ما بين خفيفة إلى متوسطة مع ساعات الفجر الأولى لهذا اليوم، فيما لا تزال السماء ملبدة بالغيوم، وسط توقعات الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- هطولاً للأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تصحب برياح نشطة على عدة مناطق بما فيها مكة المكرمة. يُشار إلى أن اللجنة المركزية التي تم استحداثها من مقام وزارة التعليم، والتي يقع على عاتقها مسؤولية قرار تعليق الدراسة، تضم في رئاستها نائب وزير التعليم وعضوية وكيلي التعليم للبنين والبنات ووكيل الشؤون المدرسية ومدير عام الأمن والسلامة، ومدير التعليم في المنطقة المعنية بتغيرات الأحوال المناخية.

مدارس مكة تسجل حضوراً باهتاً لطلابها.. الأمطار حاضرة والأولياء يتساءلون عبدالرزاق البجالي سبق 2018-11-15 سجّل عدد من مدارس مكة المكرمة -بنين وبنات- اليوم حضوراً باهتاً بين صفوف الطلاب والطالبات، بعد أن عمد عدد من أولياء الأمور إلى تعليق الدراسة، من تلقاء أنفسهم، على الرغم من عدم صدور قرار رسمي بتعليقها.

ووجد أولياء الأمور أنفسهم مجبرين، على تعليق دراسة أبنائهم وبناتهم، في ظل ما تشهده المنطقة من تقلبات جوية، متسائلين عن دور اللجنة المركزية التي تم استحداثها من قِبل وزارة التعليم مطلع العام الجاري، والتي يقع على عاتقها مسؤولية قرار تعليق الدراسة في المدارس نتيجة الظروف الجوية.

وكانت أجزاء متفرقة من العاصمة المقدسة، قد شهدت أمطاراً ما بين خفيفة إلى متوسطة مع ساعات الفجر الأولى لهذا اليوم، فيما لا تزال السماء ملبدة بالغيوم، وسط توقعات الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- هطولاً للأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تصحب برياح نشطة على عدة مناطق بما فيها مكة المكرمة.

يُشار إلى أن اللجنة المركزية التي تم استحداثها من مقام وزارة التعليم، والتي يقع على عاتقها مسؤولية قرار تعليق الدراسة، تضم في رئاستها نائب وزير التعليم وعضوية وكيلي التعليم للبنين والبنات ووكيل الشؤون المدرسية ومدير عام الأمن والسلامة، ومدير التعليم في المنطقة المعنية بتغيرات الأحوال المناخية.

15 نوفمبر 2018 - 7 ربيع الأول 1440 10:16 AM

مدارس مكة تسجل حضوراً باهتاً لطلابها.. الأمطار حاضرة والأولياء يتساءلون قالوا: أين دور اللجنة المركزية التي يقع على عاتقها مسؤولية قرار تعليق الدراسة





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سجّل عدد من مدارس مكة المكرمة -بنين وبنات- اليوم حضوراً باهتاً بين صفوف الطلاب والطالبات، بعد أن عمد عدد من أولياء الأمور إلى تعليق الدراسة، من تلقاء أنفسهم، على الرغم من عدم صدور قرار رسمي بتعليقها.

ووجد أولياء الأمور أنفسهم مجبرين، على تعليق دراسة أبنائهم وبناتهم، في ظل ما تشهده المنطقة من تقلبات جوية، متسائلين عن دور اللجنة المركزية التي تم استحداثها من قِبل وزارة التعليم مطلع العام الجاري، والتي يقع على عاتقها مسؤولية قرار تعليق الدراسة في المدارس نتيجة الظروف الجوية.

وكانت أجزاء متفرقة من العاصمة المقدسة، قد شهدت أمطاراً ما بين خفيفة إلى متوسطة مع ساعات الفجر الأولى لهذا اليوم، فيما لا تزال السماء ملبدة بالغيوم، وسط توقعات الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- هطولاً للأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تصحب برياح نشطة على عدة مناطق بما فيها مكة المكرمة.

يُشار إلى أن اللجنة المركزية التي تم استحداثها من مقام وزارة التعليم، والتي يقع على عاتقها مسؤولية قرار تعليق الدراسة، تضم في رئاستها نائب وزير التعليم وعضوية وكيلي التعليم للبنين والبنات ووكيل الشؤون المدرسية ومدير عام الأمن والسلامة، ومدير التعليم في المنطقة المعنية بتغيرات الأحوال المناخية.