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"الصحة" : تسجيل 364 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 3651

والد رئيس الوزراء البريطاني: "جونسون" "لم يتجاوز مرحلة الخطر بعد"

تم تحويله من غرفة العناية المركزة إلى وحدة التعافي

كشف ستانلي جونسون، والد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، عن آخر تطورات الحالة الصحية لـ"جونسون.
وقال "ستانلي" إن ابنه "لم يتجاوز مرحلة الخطر بعد"، وإن عليه أن يأخذ وقتًا للراحة حتى يتعافى من فيروس كورونا.
في حديثه للصحفيين، اليوم الجمعة قال "ستانلي": "يجب عليه أن يأخذ قسطًا من الراحة، لقد تم تحويله من غرفة العناية المركزة إلى وحدة التعافي، ولكن لا أعتقد أنه يمكننا القول إنه تجاوز مرحلة الخطر".
وكان المتحدث باسم جونسون، قال أمس الخميس، إن رئيس الوزراء غادر وحدة العناية المركزة بمستشفى "سانت توماس"، طبقاً لصحيفة "لوفيغارو".
رئيس الوزراء البريطاني كان قد دخل المستشفى بسبب إصابته بفيروس كورونا، وتم نقله إلى العناية المركزة الاثنين على إثر تدهور حالته الصحية.
وأكد مكتب جونسون في وقت سابق، أن رئيس الوزراء لم يفقد وعيه أثناء خضوعه للعناية المركزة، فيما تم تكليف وزير الخارجية دومينيك راب بأداء مهامه مؤقتًا.

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون فيروس كورونا الجديد

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والد رئيس الوزراء البريطاني: "جونسون" "لم يتجاوز مرحلة الخطر بعد"
سبق

كشف ستانلي جونسون، والد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، عن آخر تطورات الحالة الصحية لـ"جونسون.
وقال "ستانلي" إن ابنه "لم يتجاوز مرحلة الخطر بعد"، وإن عليه أن يأخذ وقتًا للراحة حتى يتعافى من فيروس كورونا.
في حديثه للصحفيين، اليوم الجمعة قال "ستانلي": "يجب عليه أن يأخذ قسطًا من الراحة، لقد تم تحويله من غرفة العناية المركزة إلى وحدة التعافي، ولكن لا أعتقد أنه يمكننا القول إنه تجاوز مرحلة الخطر".
وكان المتحدث باسم جونسون، قال أمس الخميس، إن رئيس الوزراء غادر وحدة العناية المركزة بمستشفى "سانت توماس"، طبقاً لصحيفة "لوفيغارو".
رئيس الوزراء البريطاني كان قد دخل المستشفى بسبب إصابته بفيروس كورونا، وتم نقله إلى العناية المركزة الاثنين على إثر تدهور حالته الصحية.
وأكد مكتب جونسون في وقت سابق، أن رئيس الوزراء لم يفقد وعيه أثناء خضوعه للعناية المركزة، فيما تم تكليف وزير الخارجية دومينيك راب بأداء مهامه مؤقتًا.

10 إبريل 2020 - 17 شعبان 1441
02:49 PM

والد رئيس الوزراء البريطاني: "جونسون" "لم يتجاوز مرحلة الخطر بعد"

تم تحويله من غرفة العناية المركزة إلى وحدة التعافي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشف ستانلي جونسون، والد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، عن آخر تطورات الحالة الصحية لـ"جونسون.
وقال "ستانلي" إن ابنه "لم يتجاوز مرحلة الخطر بعد"، وإن عليه أن يأخذ وقتًا للراحة حتى يتعافى من فيروس كورونا.
في حديثه للصحفيين، اليوم الجمعة قال "ستانلي": "يجب عليه أن يأخذ قسطًا من الراحة، لقد تم تحويله من غرفة العناية المركزة إلى وحدة التعافي، ولكن لا أعتقد أنه يمكننا القول إنه تجاوز مرحلة الخطر".
وكان المتحدث باسم جونسون، قال أمس الخميس، إن رئيس الوزراء غادر وحدة العناية المركزة بمستشفى "سانت توماس"، طبقاً لصحيفة "لوفيغارو".
رئيس الوزراء البريطاني كان قد دخل المستشفى بسبب إصابته بفيروس كورونا، وتم نقله إلى العناية المركزة الاثنين على إثر تدهور حالته الصحية.
وأكد مكتب جونسون في وقت سابق، أن رئيس الوزراء لم يفقد وعيه أثناء خضوعه للعناية المركزة، فيما تم تكليف وزير الخارجية دومينيك راب بأداء مهامه مؤقتًا.

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