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شاهد.. أجواء غائمة تلطف سماء منى والحجاج يواصلون رمي الجمرات

الأرصاد: بدء تكون السحب على المشاعر واحتمالية هطول الأمطار

لطفت الغيوم التي تشهدها سماء مشعر منى، عصر اليوم؛ الأجواء على الحجيج في ظل تواصل إقبالهم على رمي الجمرة الكبرى، وسط جهود حثيثة من الجهات المشاركة في عمليات التنظيم.

وكان قد أعلن الناطق الرسمي باسم الهيئة العامة للأرصاد، اليوم، عن بدء تكون السحب على المشاعر المقدسة والرياح شمالية بسرعة 22كلم/س، واحتمالية هطول الأمطار واردة بمشيئة الله.

يشار إلى أن المشاعر المقدسة شهدت أمطارًا يوم أمس؛ استمرّت لوقت قصير ساهمت في تخفيف شدة الحرارة على الحجيج.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. أجواء غائمة تلطف سماء منى والحجاج يواصلون رمي الجمرات
سبق

لطفت الغيوم التي تشهدها سماء مشعر منى، عصر اليوم؛ الأجواء على الحجيج في ظل تواصل إقبالهم على رمي الجمرة الكبرى، وسط جهود حثيثة من الجهات المشاركة في عمليات التنظيم.

وكان قد أعلن الناطق الرسمي باسم الهيئة العامة للأرصاد، اليوم، عن بدء تكون السحب على المشاعر المقدسة والرياح شمالية بسرعة 22كلم/س، واحتمالية هطول الأمطار واردة بمشيئة الله.

يشار إلى أن المشاعر المقدسة شهدت أمطارًا يوم أمس؛ استمرّت لوقت قصير ساهمت في تخفيف شدة الحرارة على الحجيج.

11 أغسطس 2019 - 10 ذو الحجة 1440
05:27 PM

شاهد.. أجواء غائمة تلطف سماء منى والحجاج يواصلون رمي الجمرات

الأرصاد: بدء تكون السحب على المشاعر واحتمالية هطول الأمطار

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محمد المواسي - بعثة المشاعر المقدّسة
0
1,281

لطفت الغيوم التي تشهدها سماء مشعر منى، عصر اليوم؛ الأجواء على الحجيج في ظل تواصل إقبالهم على رمي الجمرة الكبرى، وسط جهود حثيثة من الجهات المشاركة في عمليات التنظيم.

وكان قد أعلن الناطق الرسمي باسم الهيئة العامة للأرصاد، اليوم، عن بدء تكون السحب على المشاعر المقدسة والرياح شمالية بسرعة 22كلم/س، واحتمالية هطول الأمطار واردة بمشيئة الله.

يشار إلى أن المشاعر المقدسة شهدت أمطارًا يوم أمس؛ استمرّت لوقت قصير ساهمت في تخفيف شدة الحرارة على الحجيج.

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