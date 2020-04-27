غينيا.. الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا تتجاوز الألف

السلطات ألزمت المواطنين بضرورة وضع الكمامات على الأوجه

تخطت غينيا أمس عتبة 1000 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا.

وكانت السلطات الغينية قد اتخذت عدة إجراءات بهدف منع انتشار فيروس كورونا، من بينها إلزام المواطنين بضرورة وضع الكمامات على الأوجه أثناء التجول بالخارج.

يذكر أن غينيا سجلت منتصف مارس الماضي أول حالة وفاة جرّاء الإصابة بفيروس كورونا المستجد لشخص لبناني الجنسية يبلغ عمره أكثر من 70 عاماً.