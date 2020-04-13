النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" : تسجيل 472 إصابة جديدة بفيروس "كورونا".. والإجمالي يرتفع إلى 4934

الصومال: تسجيل ثاني وفاة بفيروس كورونا

المتوفى مسؤول حكومي بإدارة هيرشبيلى الفيدرالية

أعلنت وزارة الصحة الصومالية عن تسجيل ثاني حالة وفاة بفيروس كورونا في البلاد.
وأفاد نائب وزير الصحة محمد سعيد في تصريح له أن المتوفى هو مسؤول حكومي يشغل منصب نائب بإدارة هيرشبيلى الفيدرالية.
وبهذه الحالة يرتفع عدد وفيات الفيروس في الصومال إلى حالتين من أصل 21 إصابة في عموم البلاد، بينما تماثلت حالة واحدة للشفاء.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
الصومال: تسجيل ثاني وفاة بفيروس كورونا
سبق

أعلنت وزارة الصحة الصومالية عن تسجيل ثاني حالة وفاة بفيروس كورونا في البلاد.
وأفاد نائب وزير الصحة محمد سعيد في تصريح له أن المتوفى هو مسؤول حكومي يشغل منصب نائب بإدارة هيرشبيلى الفيدرالية.
وبهذه الحالة يرتفع عدد وفيات الفيروس في الصومال إلى حالتين من أصل 21 إصابة في عموم البلاد، بينما تماثلت حالة واحدة للشفاء.

13 إبريل 2020 - 20 شعبان 1441
05:34 PM

الصومال: تسجيل ثاني وفاة بفيروس كورونا

المتوفى مسؤول حكومي بإدارة هيرشبيلى الفيدرالية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
228

أعلنت وزارة الصحة الصومالية عن تسجيل ثاني حالة وفاة بفيروس كورونا في البلاد.
وأفاد نائب وزير الصحة محمد سعيد في تصريح له أن المتوفى هو مسؤول حكومي يشغل منصب نائب بإدارة هيرشبيلى الفيدرالية.
وبهذه الحالة يرتفع عدد وفيات الفيروس في الصومال إلى حالتين من أصل 21 إصابة في عموم البلاد، بينما تماثلت حالة واحدة للشفاء.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,178
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
14,420
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,001
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,232

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة