اتفاق تمديد خفض الإنتاج يدفع أسعار النفط للارتفاع

بلغ سعر عقود خام برنت عند 66.44 دولار للبرميل

ارتفعت أسعار النفط بنحو 3 % الإثنين 1 يوليو بعد أن دعمت السعودية وروسيا والعراق تمديداً لخفض العرض لمدة 6 إلى 9 أشهر أخرى قبل اجتماع "أوبك" هذا الأسبوع.

ووفق "رويترز" بلغ سعر عقود خام برنت الآجلة لشهر سبتمبر أعلى مستوى خلال اليوم عند 66.44 دولار للبرميل، أي بـ 3 % تقريباً قبل أن يتراجع إلى 66.31، أي بارتفاع 1.57 دولار، أو بـ 2.4 %.

هذا وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي في شهر أغسطس بمقدار 1.24 دولار، أو 2.4 %، إلى 59.89 دولار للبرميل بعد أن بلغت في وقت سابق قمة بلغت 60.10 دولار، وهو أعلى مستوى في أكثر من خمسة أسابيع.