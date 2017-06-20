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"الحبوب" تطرح مناقصة لاستيراد 900 ألف طن شعير علفي

الفارس: تأتي امتدادًا لخطة المملكة في تغطية الطلب المحلي.. الثالثة

أعلنت المؤسسسة العامة للحبوب، عن طرح مناقصة لاستيراد 900 ألف طن شعير علفي.

وقال محافظ المؤسسة المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس: إن المؤسسة أعلنت اليوم عن مناقصتها الثالثة لهذا العام (2019م)؛ لاستيراد كمية (900) ألف طن شعير علفي للتوريد خلال الفترة (أغسطس- أكتوبر2019)، موزعة على عدد (15) باخرة بواقع (12) باخرة لموانئ المملكة على البحر الأحمر، و(3) بواخر لموانئ المملكة على الخليج العربي.

وأضاف أن هذه المناقصة تأتي امتدادًا لخطة المملكة في تغطية الطلب المحلي من الشعير العلفي والمحافظة على المخزون الاستراتيجي منه؛ حيث سبق التعاقد على كمية تُقدّر بنحو (1.5) مليون طن خلال العام المالي الحالي.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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"الحبوب" تطرح مناقصة لاستيراد 900 ألف طن شعير علفي
سبق

أعلنت المؤسسسة العامة للحبوب، عن طرح مناقصة لاستيراد 900 ألف طن شعير علفي.

وقال محافظ المؤسسة المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس: إن المؤسسة أعلنت اليوم عن مناقصتها الثالثة لهذا العام (2019م)؛ لاستيراد كمية (900) ألف طن شعير علفي للتوريد خلال الفترة (أغسطس- أكتوبر2019)، موزعة على عدد (15) باخرة بواقع (12) باخرة لموانئ المملكة على البحر الأحمر، و(3) بواخر لموانئ المملكة على الخليج العربي.

وأضاف أن هذه المناقصة تأتي امتدادًا لخطة المملكة في تغطية الطلب المحلي من الشعير العلفي والمحافظة على المخزون الاستراتيجي منه؛ حيث سبق التعاقد على كمية تُقدّر بنحو (1.5) مليون طن خلال العام المالي الحالي.

20 يونيو 2019 - 17 شوّال 1440
11:38 AM

"الحبوب" تطرح مناقصة لاستيراد 900 ألف طن شعير علفي

الفارس: تأتي امتدادًا لخطة المملكة في تغطية الطلب المحلي.. الثالثة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت المؤسسسة العامة للحبوب، عن طرح مناقصة لاستيراد 900 ألف طن شعير علفي.

وقال محافظ المؤسسة المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس: إن المؤسسة أعلنت اليوم عن مناقصتها الثالثة لهذا العام (2019م)؛ لاستيراد كمية (900) ألف طن شعير علفي للتوريد خلال الفترة (أغسطس- أكتوبر2019)، موزعة على عدد (15) باخرة بواقع (12) باخرة لموانئ المملكة على البحر الأحمر، و(3) بواخر لموانئ المملكة على الخليج العربي.

وأضاف أن هذه المناقصة تأتي امتدادًا لخطة المملكة في تغطية الطلب المحلي من الشعير العلفي والمحافظة على المخزون الاستراتيجي منه؛ حيث سبق التعاقد على كمية تُقدّر بنحو (1.5) مليون طن خلال العام المالي الحالي.

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بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,009
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
31,839
29 مليار ..

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