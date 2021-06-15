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الرئيس الأمريكي مرتاح للإطاحة بـ"نتنياهو"

أول زعيم عالمي يتعهّد بالعمل مع حكومة "بينيت"

أظهر الرئيس الأميركي جو بايدن بإسراعه لتهنئة رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد نفتالي بينيت، ارتياحًا لرحيل بنيامين نتنياهو من السلطة.

ويظهر الفرق جليًّا في تعامل "بايدن" مع كلٍّ من رئيسَي الوزراء: السابق، والحالي.

فكان "بايدن" أول زعيم عالمي تعهّد بالعمل مع حكومة "بينيت"، في بيان صدر بعد نصف ساعة فقط على منح الكنيست الثقة لائتلافه الحكومي، ثم خلال مكالمة هاتفية أجراها معه؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

وحين وصل إلى البيت الأبيض في يناير (كانون الثاني) جعل الرئيس الديمقراطي "نتنياهو" ينتظر 28 يومًا قبل أن يجري أول مكالمة معه.

وأثار هذا التأخير جدلًا في إسرائيل كما في واشنطن؛ حيث اعتبر بعض الجمهوريين البارزين أنه ينمّ عن ازدراء لرئيس وزراء دولة هي حليفة أساسية للولايات المتحدة، ولا سيما بعد التقارب الذي ساد في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.

الرئيسية/ أخبار العالم

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الرئيس الأمريكي مرتاح للإطاحة بـ"نتنياهو"
سبق

أظهر الرئيس الأميركي جو بايدن بإسراعه لتهنئة رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد نفتالي بينيت، ارتياحًا لرحيل بنيامين نتنياهو من السلطة.

ويظهر الفرق جليًّا في تعامل "بايدن" مع كلٍّ من رئيسَي الوزراء: السابق، والحالي.

فكان "بايدن" أول زعيم عالمي تعهّد بالعمل مع حكومة "بينيت"، في بيان صدر بعد نصف ساعة فقط على منح الكنيست الثقة لائتلافه الحكومي، ثم خلال مكالمة هاتفية أجراها معه؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

وحين وصل إلى البيت الأبيض في يناير (كانون الثاني) جعل الرئيس الديمقراطي "نتنياهو" ينتظر 28 يومًا قبل أن يجري أول مكالمة معه.

وأثار هذا التأخير جدلًا في إسرائيل كما في واشنطن؛ حيث اعتبر بعض الجمهوريين البارزين أنه ينمّ عن ازدراء لرئيس وزراء دولة هي حليفة أساسية للولايات المتحدة، ولا سيما بعد التقارب الذي ساد في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.

15 يونيو 2021 - 5 ذو القعدة 1442
05:06 PM

الرئيس الأمريكي مرتاح للإطاحة بـ"نتنياهو"

أول زعيم عالمي يتعهّد بالعمل مع حكومة "بينيت"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أظهر الرئيس الأميركي جو بايدن بإسراعه لتهنئة رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد نفتالي بينيت، ارتياحًا لرحيل بنيامين نتنياهو من السلطة.

ويظهر الفرق جليًّا في تعامل "بايدن" مع كلٍّ من رئيسَي الوزراء: السابق، والحالي.

فكان "بايدن" أول زعيم عالمي تعهّد بالعمل مع حكومة "بينيت"، في بيان صدر بعد نصف ساعة فقط على منح الكنيست الثقة لائتلافه الحكومي، ثم خلال مكالمة هاتفية أجراها معه؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

وحين وصل إلى البيت الأبيض في يناير (كانون الثاني) جعل الرئيس الديمقراطي "نتنياهو" ينتظر 28 يومًا قبل أن يجري أول مكالمة معه.

وأثار هذا التأخير جدلًا في إسرائيل كما في واشنطن؛ حيث اعتبر بعض الجمهوريين البارزين أنه ينمّ عن ازدراء لرئيس وزراء دولة هي حليفة أساسية للولايات المتحدة، ولا سيما بعد التقارب الذي ساد في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.

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