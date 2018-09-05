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"الخارجية الأمريكية" تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان

خوفاً من هجمات إرهابية قد تُشنّ ضد عدد من المواقع

أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية بياناً تحذيرياً دعت فيه الأمريكيين إلى تفادي أو إعادة النظر بالسفر إلى لبنان، خاصةً بالقرب من الحدود مع سوريا، على خلفية النزاع المسلح والإرهاب، إضافة إلى الحدود "الإسرائيلية"؛ بسبب احتمال وقوع نزاع مسلح، وكذلك مخيمات اللاجئين لإمكانية اندلاع صراع مسلح هناك.

وقال البيان، وفق ما نشرته صحيفة "المستقبل" اللبنانية، اليوم الأربعاء: الجماعات الإرهابية تواصل التخطيط لشن هجمات ضد المواقع السياحية، ومراكز النقل، ومراكز التسوق في لبنان.

وأضاف البيان: يجب على المواطنين الأمريكيين الذين يسافرون إلى لبنان، أن يدركوا أن المسؤولين القنصليين من السفارة الأمريكية لا يستطيعون دائماً السفر لمساعدتهم.

وأردفت الخارجية الأمريكية: الجماعات الإرهابية تواصل التخطيط لهجمات محتملة في لبنان، وهناك احتمال الموت أو الإصابة في لبنان؛ بسبب الهجمات والتفجيرات التي ترتكبها الجماعات الإرهابية.

وتابعت: قد يقوم الإرهابيون بشنّ هجمات قليلة أو دون إنذار على الإطلاق تستهدف المواقع السياحية ومراكز النقل ومراكز التسوق والمرافق الحكومية المحلية.

وقال البيان: الحكومة اللبنانية لا تستطيع ضمان حماية المواطنين الأمريكيين من اندلاع العنف المفاجئ، يمكن أن تتصاعد النزاعات الأسرية أو في الأحياء، أو النزاعات الطائفية بسرعة، ويمكن أن تؤدي إلى إطلاق نار، أو غير ذلك من العنف دون سابق إنذار.

وحذر البيان من المظاهرات العامة، بالقول: يمكن أن تصبح عنيفة، يجب على المواطنين الأمريكيين تجنّب مناطق المظاهرات، والحذر في محيط أي تجمعات كبيرة، فقد قام المتظاهرون بحجب الطرق الرئيسة، بما في ذلك الطريق الرئيس إلى السفارة الأمريكية، والطريق الرئيس بين وسط مدينة بيروت ومطار رفيق الحريري الدولي، وقد يقطع الوصول إلى المطار إذا تدهور الوضع الأمني.

الرئيسية/ أخبار العالم

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"الخارجية الأمريكية" تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان
سبق

أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية بياناً تحذيرياً دعت فيه الأمريكيين إلى تفادي أو إعادة النظر بالسفر إلى لبنان، خاصةً بالقرب من الحدود مع سوريا، على خلفية النزاع المسلح والإرهاب، إضافة إلى الحدود "الإسرائيلية"؛ بسبب احتمال وقوع نزاع مسلح، وكذلك مخيمات اللاجئين لإمكانية اندلاع صراع مسلح هناك.

وقال البيان، وفق ما نشرته صحيفة "المستقبل" اللبنانية، اليوم الأربعاء: الجماعات الإرهابية تواصل التخطيط لشن هجمات ضد المواقع السياحية، ومراكز النقل، ومراكز التسوق في لبنان.

وأضاف البيان: يجب على المواطنين الأمريكيين الذين يسافرون إلى لبنان، أن يدركوا أن المسؤولين القنصليين من السفارة الأمريكية لا يستطيعون دائماً السفر لمساعدتهم.

وأردفت الخارجية الأمريكية: الجماعات الإرهابية تواصل التخطيط لهجمات محتملة في لبنان، وهناك احتمال الموت أو الإصابة في لبنان؛ بسبب الهجمات والتفجيرات التي ترتكبها الجماعات الإرهابية.

وتابعت: قد يقوم الإرهابيون بشنّ هجمات قليلة أو دون إنذار على الإطلاق تستهدف المواقع السياحية ومراكز النقل ومراكز التسوق والمرافق الحكومية المحلية.

وقال البيان: الحكومة اللبنانية لا تستطيع ضمان حماية المواطنين الأمريكيين من اندلاع العنف المفاجئ، يمكن أن تتصاعد النزاعات الأسرية أو في الأحياء، أو النزاعات الطائفية بسرعة، ويمكن أن تؤدي إلى إطلاق نار، أو غير ذلك من العنف دون سابق إنذار.

وحذر البيان من المظاهرات العامة، بالقول: يمكن أن تصبح عنيفة، يجب على المواطنين الأمريكيين تجنّب مناطق المظاهرات، والحذر في محيط أي تجمعات كبيرة، فقد قام المتظاهرون بحجب الطرق الرئيسة، بما في ذلك الطريق الرئيس إلى السفارة الأمريكية، والطريق الرئيس بين وسط مدينة بيروت ومطار رفيق الحريري الدولي، وقد يقطع الوصول إلى المطار إذا تدهور الوضع الأمني.

05 سبتمبر 2018 - 25 ذو الحجة 1439
12:21 PM

"الخارجية الأمريكية" تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان

خوفاً من هجمات إرهابية قد تُشنّ ضد عدد من المواقع

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية بياناً تحذيرياً دعت فيه الأمريكيين إلى تفادي أو إعادة النظر بالسفر إلى لبنان، خاصةً بالقرب من الحدود مع سوريا، على خلفية النزاع المسلح والإرهاب، إضافة إلى الحدود "الإسرائيلية"؛ بسبب احتمال وقوع نزاع مسلح، وكذلك مخيمات اللاجئين لإمكانية اندلاع صراع مسلح هناك.

وقال البيان، وفق ما نشرته صحيفة "المستقبل" اللبنانية، اليوم الأربعاء: الجماعات الإرهابية تواصل التخطيط لشن هجمات ضد المواقع السياحية، ومراكز النقل، ومراكز التسوق في لبنان.

وأضاف البيان: يجب على المواطنين الأمريكيين الذين يسافرون إلى لبنان، أن يدركوا أن المسؤولين القنصليين من السفارة الأمريكية لا يستطيعون دائماً السفر لمساعدتهم.

وأردفت الخارجية الأمريكية: الجماعات الإرهابية تواصل التخطيط لهجمات محتملة في لبنان، وهناك احتمال الموت أو الإصابة في لبنان؛ بسبب الهجمات والتفجيرات التي ترتكبها الجماعات الإرهابية.

وتابعت: قد يقوم الإرهابيون بشنّ هجمات قليلة أو دون إنذار على الإطلاق تستهدف المواقع السياحية ومراكز النقل ومراكز التسوق والمرافق الحكومية المحلية.

وقال البيان: الحكومة اللبنانية لا تستطيع ضمان حماية المواطنين الأمريكيين من اندلاع العنف المفاجئ، يمكن أن تتصاعد النزاعات الأسرية أو في الأحياء، أو النزاعات الطائفية بسرعة، ويمكن أن تؤدي إلى إطلاق نار، أو غير ذلك من العنف دون سابق إنذار.

وحذر البيان من المظاهرات العامة، بالقول: يمكن أن تصبح عنيفة، يجب على المواطنين الأمريكيين تجنّب مناطق المظاهرات، والحذر في محيط أي تجمعات كبيرة، فقد قام المتظاهرون بحجب الطرق الرئيسة، بما في ذلك الطريق الرئيس إلى السفارة الأمريكية، والطريق الرئيس بين وسط مدينة بيروت ومطار رفيق الحريري الدولي، وقد يقطع الوصول إلى المطار إذا تدهور الوضع الأمني.

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