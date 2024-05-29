وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى موريتانيا الدكتور هزاع بن زبن المطيري رئيس بعثة الشرف المرافق، وأمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد العتيبي، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن عبدالله بن ظافر.

وصل الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز، جدة اليوم؛ للمشاركة في القمة العربية الاستثنائية، والقمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي اللتين ستُعقدان بمكة المكرمة.

الرئيس الموريتاني يصل جدة للمشاركة في القمة العربية الاستثنائية وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2019-05-29 وصل الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز، جدة اليوم؛ للمشاركة في القمة العربية الاستثنائية، والقمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي اللتين ستُعقدان بمكة المكرمة. وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى موريتانيا الدكتور هزاع بن زبن المطيري رئيس بعثة الشرف المرافق، وأمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد العتيبي، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن عبدالله بن ظافر.

29 مايو 2019 - 24 رمضان 1440 05:38 PM

اخر تعديل 29 مايو 2019 - 24 رمضان 1440 07:56 PM

الرئيس الموريتاني يصل جدة للمشاركة في القمة العربية الاستثنائية نائب أمير مكة المكرمة وعدد من المسؤولين في استقباله





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وصل الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز، جدة اليوم؛ للمشاركة في القمة العربية الاستثنائية، والقمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي اللتين ستُعقدان بمكة المكرمة.

وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى موريتانيا الدكتور هزاع بن زبن المطيري رئيس بعثة الشرف المرافق، وأمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد العتيبي، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن عبدالله بن ظافر.