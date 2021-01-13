توقّع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية على معظم محافظات منطقة مكة المكرمة، ابتداءً من يوم غدٍ (الخميس) وحتى (السبت) المقبل.
"الأرصاد": هطول أمطار رعدية على معظم محافظات منطقة مكة المكرمة
ابتداءً من يوم غدٍ الخميس وحتى السبت المقبل
توقّع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية على معظم محافظات منطقة مكة المكرمة، ابتداءً من يوم غدٍ (الخميس) وحتى (السبت) المقبل.الأرصاد حالة الطقس
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"الأرصاد": هطول أمطار رعدية على معظم محافظات منطقة مكة المكرمةصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-01-13
13 يناير 2021 - 29 جمادى الأول 1442
05:45 PM
"الأرصاد": هطول أمطار رعدية على معظم محافظات منطقة مكة المكرمة
ابتداءً من يوم غدٍ الخميس وحتى السبت المقبل
توقّع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية على معظم محافظات منطقة مكة المكرمة، ابتداءً من يوم غدٍ (الخميس) وحتى (السبت) المقبل.
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