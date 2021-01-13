توقّع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية على معظم محافظات منطقة مكة المكرمة، ابتداءً من يوم غدٍ (الخميس) وحتى (السبت) المقبل.

"الأرصاد": هطول أمطار رعدية على معظم محافظات منطقة مكة المكرمة صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-01-13 توقّع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية على معظم محافظات منطقة مكة المكرمة، ابتداءً من يوم غدٍ (الخميس) وحتى (السبت) المقبل.

13 يناير 2021 - 29 جمادى الأول 1442 05:45 PM

"الأرصاد": هطول أمطار رعدية على معظم محافظات منطقة مكة المكرمة ابتداءً من يوم غدٍ الخميس وحتى السبت المقبل





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توقّع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية على معظم محافظات منطقة مكة المكرمة، ابتداءً من يوم غدٍ (الخميس) وحتى (السبت) المقبل.