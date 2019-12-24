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في دور الـ16 من كأس الملك .. النصر يسعى لإبطال مفاجأة ضمك

عند الساعة 3:40 عصرًا .. على ملعب مدينة الأمير سلطان

يستضيف ضمك اليوم الثلاثاء وتحديدًا عند الساعة 3:40 عصرًا نظيره النصر، على أرض ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة في أبها، ضمن منافسات دور الـ16من كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم.
يسعى النصر إلى التأهل إلى دور ربع النهائي من المسابقة عبر بوابة ضمك، وإبطال مفاجأة المستضيف، حيث يعيش الأصفر أفضل حالاته في هذه الفترة، بعد تصدره قمة ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين (26 نقطة) إلى جانب منافسه هدافه الأول "المغربي" حمدالله على لقب هداف الدوري.

وكانت طائرة خاصة قد نقلت النصر إلى أبها مساء أمس الاثنين، من أجل الوصول مبكرًا والاستعداد لهذه المواجهة.

كما استبشرت جماهير النصر خيرًا بقرب تجديد الإدارة النصراوية عقد المدير الفني "البرتغالي" فيتوريا، والبقاء على المنظومة الفنية ذاتها التي تحقق معه عددًا من الإنجازات في وقت سابق.

في المقابل يتطلع ضمك لتخطي عقبة ضيفه من أجل اللحاق بجاره ( أبها ) إلى دور ربع النهائي، وتصحيح بعض أوضاعه الموجعة التي لحقت بالفريق في الدوري ( الأخير - 7 نقاط فقط) ومصالحة جماهيره، وبالتالي تسجيل إنجاز تاريخي في حال تحقيق نتيجة إيجابية أمام النصر.

كأس الملك النصر ضمك ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية أبها

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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في دور الـ16 من كأس الملك .. النصر يسعى لإبطال مفاجأة ضمك
سبق

يستضيف ضمك اليوم الثلاثاء وتحديدًا عند الساعة 3:40 عصرًا نظيره النصر، على أرض ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة في أبها، ضمن منافسات دور الـ16من كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم.
يسعى النصر إلى التأهل إلى دور ربع النهائي من المسابقة عبر بوابة ضمك، وإبطال مفاجأة المستضيف، حيث يعيش الأصفر أفضل حالاته في هذه الفترة، بعد تصدره قمة ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين (26 نقطة) إلى جانب منافسه هدافه الأول "المغربي" حمدالله على لقب هداف الدوري.

وكانت طائرة خاصة قد نقلت النصر إلى أبها مساء أمس الاثنين، من أجل الوصول مبكرًا والاستعداد لهذه المواجهة.

كما استبشرت جماهير النصر خيرًا بقرب تجديد الإدارة النصراوية عقد المدير الفني "البرتغالي" فيتوريا، والبقاء على المنظومة الفنية ذاتها التي تحقق معه عددًا من الإنجازات في وقت سابق.

في المقابل يتطلع ضمك لتخطي عقبة ضيفه من أجل اللحاق بجاره ( أبها ) إلى دور ربع النهائي، وتصحيح بعض أوضاعه الموجعة التي لحقت بالفريق في الدوري ( الأخير - 7 نقاط فقط) ومصالحة جماهيره، وبالتالي تسجيل إنجاز تاريخي في حال تحقيق نتيجة إيجابية أمام النصر.

24 ديسمبر 2019 - 27 ربيع الآخر 1441
01:28 AM

في دور الـ16 من كأس الملك .. النصر يسعى لإبطال مفاجأة ضمك

عند الساعة 3:40 عصرًا .. على ملعب مدينة الأمير سلطان

A A A
أحمد سرور - الرياض
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يستضيف ضمك اليوم الثلاثاء وتحديدًا عند الساعة 3:40 عصرًا نظيره النصر، على أرض ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة في أبها، ضمن منافسات دور الـ16من كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم.
يسعى النصر إلى التأهل إلى دور ربع النهائي من المسابقة عبر بوابة ضمك، وإبطال مفاجأة المستضيف، حيث يعيش الأصفر أفضل حالاته في هذه الفترة، بعد تصدره قمة ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين (26 نقطة) إلى جانب منافسه هدافه الأول "المغربي" حمدالله على لقب هداف الدوري.

وكانت طائرة خاصة قد نقلت النصر إلى أبها مساء أمس الاثنين، من أجل الوصول مبكرًا والاستعداد لهذه المواجهة.

كما استبشرت جماهير النصر خيرًا بقرب تجديد الإدارة النصراوية عقد المدير الفني "البرتغالي" فيتوريا، والبقاء على المنظومة الفنية ذاتها التي تحقق معه عددًا من الإنجازات في وقت سابق.

في المقابل يتطلع ضمك لتخطي عقبة ضيفه من أجل اللحاق بجاره ( أبها ) إلى دور ربع النهائي، وتصحيح بعض أوضاعه الموجعة التي لحقت بالفريق في الدوري ( الأخير - 7 نقاط فقط) ومصالحة جماهيره، وبالتالي تسجيل إنجاز تاريخي في حال تحقيق نتيجة إيجابية أمام النصر.

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