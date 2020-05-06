وكشفت مصادر "سبق" أن سوقًا خامسًا لا يزال مغلقًا منذ الأربعاء الماضي؛ لعدم توافر الاشتراطات به؛ لافتة إلى أن الأمانة تقوم بأعمال الإغلاق في حال عدم توافر الإجراءات الاحترازية في نطاق جدة؛ حرصًا منها على صحة وأمن وسلامة مرتادي هذه الأسواق، ومنعًا لتفشي فيروس كورونا.

أغلقت أمانة محافظة جدة، مساء أمس الثلاثاء، 4 مراكز تسوق شهيرة بجدة؛ لعدم توافر الاشتراطات.

"أمانة جدة" تغلق 4 مراكز تسوّق شهيرة لعدم توفير الاشتراطات الاحترازية عبدالله الراجحي سبق 2020-05-06 أغلقت أمانة محافظة جدة، مساء أمس الثلاثاء، 4 مراكز تسوق شهيرة بجدة؛ لعدم توافر الاشتراطات. وكشفت مصادر "سبق" أن سوقًا خامسًا لا يزال مغلقًا منذ الأربعاء الماضي؛ لعدم توافر الاشتراطات به؛ لافتة إلى أن الأمانة تقوم بأعمال الإغلاق في حال عدم توافر الإجراءات الاحترازية في نطاق جدة؛ حرصًا منها على صحة وأمن وسلامة مرتادي هذه الأسواق، ومنعًا لتفشي فيروس كورونا.

06 مايو 2020 - 13 رمضان 1441 10:31 AM

"أمانة جدة" تغلق 4 مراكز تسوّق شهيرة لعدم توفير الاشتراطات الاحترازية حرصًا على صحة وأمن وسلامة مرتاديها ومنعًا لتفشي "كورونا"





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أغلقت أمانة محافظة جدة، مساء أمس الثلاثاء، 4 مراكز تسوق شهيرة بجدة؛ لعدم توافر الاشتراطات.

وكشفت مصادر "سبق" أن سوقًا خامسًا لا يزال مغلقًا منذ الأربعاء الماضي؛ لعدم توافر الاشتراطات به؛ لافتة إلى أن الأمانة تقوم بأعمال الإغلاق في حال عدم توافر الإجراءات الاحترازية في نطاق جدة؛ حرصًا منها على صحة وأمن وسلامة مرتادي هذه الأسواق، ومنعًا لتفشي فيروس كورونا.