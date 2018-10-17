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أمير نجران يكرّم مجموعة من منسوبي الشرطة لجهودهم الأمنية.. هذه أسماؤهم

لملاحقتهم مرتكبي جرائم قتل متفرقة والقبض عليهم رغم محاولتهم التخفي والهروب

كرّم أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، في مكتبه بديوان الإمارة، اليوم؛ مجموعة من رجال الأمن من منسوبي شرطة المنطقة، نظير جهودهم في ملاحقة عدة جناة، في جرائم قتل متفرقة، والقبض عليهم رغم محاولتهم التخفي والهروب، وكشف غموض جرائمهم واستحضار القرائن عبر جملة من إجراءات البحث التقنية والآلية والبشرية.

وأعرب أمير نجران عن عظيم فخر واعتزاز كل السعوديين بجهود رجال القوات العسكرية عامة، على ما يبذلونه بكل أمانة وصدق وإخلاص، في سبيل حفظ أمن الوطن وأمان المواطن والمقيم، وهم يحظون بالرعاية والعناية والدعم من مقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، ووزير الداخلية ـ حفظهم الله ـ.

وعبّر مدير شرطة المنطقة اللواء سعيد بن محمد أبو ذيبة، نيابة عن منسوبي الشرطة وقطاعات الأمن العام بالمنطقة، عن شكره لأمير المنطقة على كريم تقديره، مؤكدًا أن ما يحققه رجال الأمن من نجاحات وتميّز يدفعهم لمواصلة العطاء بكل أمانة وإخلاص؛ خدمة للدين ثم المليك والوطن.

والمكرمون هم؛ محافظ يدمة موفق بن عبدالهادي العنزي، ومدير شرطة المنطقة اللواء سعيد بن محمد أبو ذيبة، ونائب مدير شرطة المنطقة المشرف على شؤون الأمن، العميد سالم هياف القرقاح، ومدير شرطة محافظة يدمة المقدم عبدالرحمن بن عائض الأسمري، ومدير إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة المقدم أحمد بن سعيد الشهراني، ومدير قسم التحريات والبحث الجنائي بشرطة محافظة يدمة النقيب محمد علي عسيري، والنقيب محمد بن علي سعيد القحطاني، والنقيب مبارك بن سعد بن هيف القحطاني، وكيل رقيب عوض بن أحمد بن عوض آل بحري، والعريف علي بن محمد بن مسفر آل مهري، والعريف مفرح بن عيظة بن حسن آل قحيشي، والجندي أول خالد بن سعيد بن محمد القحطاني.

وحضر مراسم التكريم وكيل الإمارة حسن بن عبده العذيقي، وكيل الإمارة للشؤون الأمنية سلطان بن ضاوي العتيبي.

نجران أمير نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد شرطة نجران

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أمير نجران يكرّم مجموعة من منسوبي الشرطة لجهودهم الأمنية.. هذه أسماؤهم
سبق

كرّم أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، في مكتبه بديوان الإمارة، اليوم؛ مجموعة من رجال الأمن من منسوبي شرطة المنطقة، نظير جهودهم في ملاحقة عدة جناة، في جرائم قتل متفرقة، والقبض عليهم رغم محاولتهم التخفي والهروب، وكشف غموض جرائمهم واستحضار القرائن عبر جملة من إجراءات البحث التقنية والآلية والبشرية.

وأعرب أمير نجران عن عظيم فخر واعتزاز كل السعوديين بجهود رجال القوات العسكرية عامة، على ما يبذلونه بكل أمانة وصدق وإخلاص، في سبيل حفظ أمن الوطن وأمان المواطن والمقيم، وهم يحظون بالرعاية والعناية والدعم من مقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، ووزير الداخلية ـ حفظهم الله ـ.

وعبّر مدير شرطة المنطقة اللواء سعيد بن محمد أبو ذيبة، نيابة عن منسوبي الشرطة وقطاعات الأمن العام بالمنطقة، عن شكره لأمير المنطقة على كريم تقديره، مؤكدًا أن ما يحققه رجال الأمن من نجاحات وتميّز يدفعهم لمواصلة العطاء بكل أمانة وإخلاص؛ خدمة للدين ثم المليك والوطن.

والمكرمون هم؛ محافظ يدمة موفق بن عبدالهادي العنزي، ومدير شرطة المنطقة اللواء سعيد بن محمد أبو ذيبة، ونائب مدير شرطة المنطقة المشرف على شؤون الأمن، العميد سالم هياف القرقاح، ومدير شرطة محافظة يدمة المقدم عبدالرحمن بن عائض الأسمري، ومدير إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة المقدم أحمد بن سعيد الشهراني، ومدير قسم التحريات والبحث الجنائي بشرطة محافظة يدمة النقيب محمد علي عسيري، والنقيب محمد بن علي سعيد القحطاني، والنقيب مبارك بن سعد بن هيف القحطاني، وكيل رقيب عوض بن أحمد بن عوض آل بحري، والعريف علي بن محمد بن مسفر آل مهري، والعريف مفرح بن عيظة بن حسن آل قحيشي، والجندي أول خالد بن سعيد بن محمد القحطاني.

وحضر مراسم التكريم وكيل الإمارة حسن بن عبده العذيقي، وكيل الإمارة للشؤون الأمنية سلطان بن ضاوي العتيبي.

17 أكتوبر 2019 - 18 صفر 1441
10:12 PM

أمير نجران يكرّم مجموعة من منسوبي الشرطة لجهودهم الأمنية.. هذه أسماؤهم

لملاحقتهم مرتكبي جرائم قتل متفرقة والقبض عليهم رغم محاولتهم التخفي والهروب

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صحيفة سبق الإلكترونية - نجران
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كرّم أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، في مكتبه بديوان الإمارة، اليوم؛ مجموعة من رجال الأمن من منسوبي شرطة المنطقة، نظير جهودهم في ملاحقة عدة جناة، في جرائم قتل متفرقة، والقبض عليهم رغم محاولتهم التخفي والهروب، وكشف غموض جرائمهم واستحضار القرائن عبر جملة من إجراءات البحث التقنية والآلية والبشرية.

وأعرب أمير نجران عن عظيم فخر واعتزاز كل السعوديين بجهود رجال القوات العسكرية عامة، على ما يبذلونه بكل أمانة وصدق وإخلاص، في سبيل حفظ أمن الوطن وأمان المواطن والمقيم، وهم يحظون بالرعاية والعناية والدعم من مقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، ووزير الداخلية ـ حفظهم الله ـ.

وعبّر مدير شرطة المنطقة اللواء سعيد بن محمد أبو ذيبة، نيابة عن منسوبي الشرطة وقطاعات الأمن العام بالمنطقة، عن شكره لأمير المنطقة على كريم تقديره، مؤكدًا أن ما يحققه رجال الأمن من نجاحات وتميّز يدفعهم لمواصلة العطاء بكل أمانة وإخلاص؛ خدمة للدين ثم المليك والوطن.

والمكرمون هم؛ محافظ يدمة موفق بن عبدالهادي العنزي، ومدير شرطة المنطقة اللواء سعيد بن محمد أبو ذيبة، ونائب مدير شرطة المنطقة المشرف على شؤون الأمن، العميد سالم هياف القرقاح، ومدير شرطة محافظة يدمة المقدم عبدالرحمن بن عائض الأسمري، ومدير إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة المقدم أحمد بن سعيد الشهراني، ومدير قسم التحريات والبحث الجنائي بشرطة محافظة يدمة النقيب محمد علي عسيري، والنقيب محمد بن علي سعيد القحطاني، والنقيب مبارك بن سعد بن هيف القحطاني، وكيل رقيب عوض بن أحمد بن عوض آل بحري، والعريف علي بن محمد بن مسفر آل مهري، والعريف مفرح بن عيظة بن حسن آل قحيشي، والجندي أول خالد بن سعيد بن محمد القحطاني.

وحضر مراسم التكريم وكيل الإمارة حسن بن عبده العذيقي، وكيل الإمارة للشؤون الأمنية سلطان بن ضاوي العتيبي.

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