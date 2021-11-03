وفاة "الذويبي" أمير الفوج السادس بالمدينة المنورة
انتقل إلى رحمة الله تعالى، اليوم، أمير الفوج السادس بالمدينة المنورة الشيخ خربوش بن هندي الذويبي، وقد ووري جثمانه الثرى في مقبرة البقيع بعد الصلاة عليه اليوم في المسجد النبوي.
"سبق" تتقدم بأحر التعازي والمواساة لأسرة الفقيد. "إنا لله وإنا إليه راجعون".
وفاة "الذويبي" أمير الفوج السادس بالمدينة المنورة
خالد الشاماني
سبق
2021-11-03
انتقل إلى رحمة الله تعالى، اليوم، أمير الفوج السادس بالمدينة المنورة الشيخ خربوش بن هندي الذويبي، وقد ووري جثمانه الثرى في مقبرة البقيع بعد الصلاة عليه اليوم في المسجد النبوي.
"سبق" تتقدم بأحر التعازي والمواساة لأسرة الفقيد. "إنا لله وإنا إليه راجعون".
03 نوفمبر 2021 - 28 ربيع الأول 1443
11:30 PM
وفاة "الذويبي" أمير الفوج السادس بالمدينة المنورة
انتقل إلى رحمة الله تعالى، اليوم، أمير الفوج السادس بالمدينة المنورة الشيخ خربوش بن هندي الذويبي، وقد ووري جثمانه الثرى في مقبرة البقيع بعد الصلاة عليه اليوم في المسجد النبوي.
"سبق" تتقدم بأحر التعازي والمواساة لأسرة الفقيد. "إنا لله وإنا إليه راجعون".