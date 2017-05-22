"هلال العاصمة المقدسة" يفعّل الدائرة الطبية على مدار الساعة

لمتابعة الحالات الخطرة وتقديم النصائح الطبية للفِرَق الإسعافية

فعّلت غرفة العمليات بهيئة الهلال الأحمر بمنطقة مكة المكرمة، الدائرة الطبية على مدار الساعة؛ حيث يتولى الطبيب مهام ومسؤوليات الإشراف الطبي ومتابعة الحالات الخطرة، وتقديم النصائح الطبية للفِرَق الإسعافية.

وقال المتحدث الرسمي باسم "هيئة الهلال الأحمر بالعاصمة المقدسة" عبدالعزيز بادومان: الدائرة الطبية تعمل طيلة أيام الأسبوع؛ حيث يقوم الطبيب المناوب بتقديم الإسعافات الأولية للمتصل حتى وصول سيارة الإسعاف.

من جانبه، قال مدير غرفة العمليات عبدالعزيز المروان: الدائرة الطبية تتولى المهام المنوطة بها، إضافة إلى التنسيق مع المنشآت الصحية لاستقبال الحالات المرضية وحالات الإصابات المتعددة والكوارث.