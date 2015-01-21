بالأسماء .. جامعة الجوف تعلن المرشحين مبدئياً لوظيفة أستاذ مساعد
استكمال إجراءات القبول من خلال الأقسام والكليات
أعلنت جامعة الجوف أسماء المرشحين مبدئياً لوظيفة أستاذ مساعد والمعلن عنها بتاريخ ١٩ / ٣ / ١٤٤٠هـ.
وقالت الجامعة بأن الترشيح يعد ترشيحاً أولياً ولا يعني القبول النهائي للمرشح، وسوف تستكمل إجراءات القبول من خلال الأقسام والكليات الموضحة في الجدول المرفق، وللاستفسار عن سبب الاستبعاد من الترشيح يمكن زيارة بوابة التقديم والاستعلام برقم الطلب.
بالأسماء .. جامعة الجوف تعلن المرشحين مبدئياً لوظيفة أستاذ مساعد
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2019-01-20
أعلنت جامعة الجوف أسماء المرشحين مبدئياً لوظيفة أستاذ مساعد والمعلن عنها بتاريخ ١٩ / ٣ / ١٤٤٠هـ.
وقالت الجامعة بأن الترشيح يعد ترشيحاً أولياً ولا يعني القبول النهائي للمرشح، وسوف تستكمل إجراءات القبول من خلال الأقسام والكليات الموضحة في الجدول المرفق، وللاستفسار عن سبب الاستبعاد من الترشيح يمكن زيارة بوابة التقديم والاستعلام برقم الطلب.
20 يناير 2019 - 14 جمادى الأول 1440
09:18 PM
بالأسماء .. جامعة الجوف تعلن المرشحين مبدئياً لوظيفة أستاذ مساعد
أعلنت جامعة الجوف أسماء المرشحين مبدئياً لوظيفة أستاذ مساعد والمعلن عنها بتاريخ ١٩ / ٣ / ١٤٤٠هـ.
وقالت الجامعة بأن الترشيح يعد ترشيحاً أولياً ولا يعني القبول النهائي للمرشح، وسوف تستكمل إجراءات القبول من خلال الأقسام والكليات الموضحة في الجدول المرفق، وللاستفسار عن سبب الاستبعاد من الترشيح يمكن زيارة بوابة التقديم والاستعلام برقم الطلب.