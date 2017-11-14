وجّه مدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة، الدكتور مشعل السيالي، بتشكيل لجنة برئاسة مساعده للصحة العامة؛ للوقوف على الشكاوى والبلاغات بالمراكز الصحية المعنية لتحليل الأسباب إليها، وتتكون من عضوية كل من: مساعده للطب العلاجي، ومساعده للموارد البشرية، ومساعده للخدمات الطبية المساعدة، ومساعده للتميز المؤسسي. وعلمت "سبق" أن اللجنة ستقوم بالشخوص على المراكز الصحية المعنية، وتحليل الأسباب، بدءًا بالمراكز الأعلى، والتي لديها تكرار في البلاغات، وتحليل الأسباب ووضع خطط لتحسين وإبداء المرئيات حيال إحلال منسوبي هذه المراكز، وإعادتهم للعمل في أقسام الطوارئ للتدريب وإعادة التأهيل بالمستشفيات، وكذلك الرفع بأسماء من يثبت تقصيرهم في الأداء لإنهاء تكليف من ليسوا على ملاك صحة جدة. وأكد السيالي في القرار الذي صدر اليوم، أن للجنة الحق في الاستعانة بمن تراه مناسباً؛ وفقاً لما تتطلبه حاجة العمل، لافتًا إلى أن اللجنة تقوم بإطلاعه على كافة النتائج التي توصلت لها كل أسبوعين خلال اجتماع إنجاز، مشتملاً على مرئياتها حيال ما توصلت إليه من نتائج وإحصائيات.

"السيالي": لجنة للوقوف على شكاوى المراكز الصحية بجدة عبدالله الراجحي سبق 2019-11-14 وجّه مدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة، الدكتور مشعل السيالي، بتشكيل لجنة برئاسة مساعده للصحة العامة؛ للوقوف على الشكاوى والبلاغات بالمراكز الصحية المعنية لتحليل الأسباب إليها، وتتكون من عضوية كل من: مساعده للطب العلاجي، ومساعده للموارد البشرية، ومساعده للخدمات الطبية المساعدة، ومساعده للتميز المؤسسي.



وعلمت "سبق" أن اللجنة ستقوم بالشخوص على المراكز الصحية المعنية، وتحليل الأسباب، بدءًا بالمراكز الأعلى، والتي لديها تكرار في البلاغات، وتحليل الأسباب ووضع خطط لتحسين وإبداء المرئيات حيال إحلال منسوبي هذه المراكز، وإعادتهم للعمل في أقسام الطوارئ للتدريب وإعادة التأهيل بالمستشفيات، وكذلك الرفع بأسماء من يثبت تقصيرهم في الأداء لإنهاء تكليف من ليسوا على ملاك صحة جدة.



وأكد السيالي في القرار الذي صدر اليوم، أن للجنة الحق في الاستعانة بمن تراه مناسباً؛ وفقاً لما تتطلبه حاجة العمل، لافتًا إلى أن اللجنة تقوم بإطلاعه على كافة النتائج التي توصلت لها كل أسبوعين خلال اجتماع إنجاز، مشتملاً على مرئياتها حيال ما توصلت إليه من نتائج وإحصائيات.

14 نوفمبر 2019 - 17 ربيع الأول 1441 07:43 PM

"السيالي": لجنة للوقوف على شكاوى المراكز الصحية بجدة طالب بتقارير رصد عن الحالة لإطلاعه عليها





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وجّه مدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة، الدكتور مشعل السيالي، بتشكيل لجنة برئاسة مساعده للصحة العامة؛ للوقوف على الشكاوى والبلاغات بالمراكز الصحية المعنية لتحليل الأسباب إليها، وتتكون من عضوية كل من: مساعده للطب العلاجي، ومساعده للموارد البشرية، ومساعده للخدمات الطبية المساعدة، ومساعده للتميز المؤسسي.



وعلمت "سبق" أن اللجنة ستقوم بالشخوص على المراكز الصحية المعنية، وتحليل الأسباب، بدءًا بالمراكز الأعلى، والتي لديها تكرار في البلاغات، وتحليل الأسباب ووضع خطط لتحسين وإبداء المرئيات حيال إحلال منسوبي هذه المراكز، وإعادتهم للعمل في أقسام الطوارئ للتدريب وإعادة التأهيل بالمستشفيات، وكذلك الرفع بأسماء من يثبت تقصيرهم في الأداء لإنهاء تكليف من ليسوا على ملاك صحة جدة.



وأكد السيالي في القرار الذي صدر اليوم، أن للجنة الحق في الاستعانة بمن تراه مناسباً؛ وفقاً لما تتطلبه حاجة العمل، لافتًا إلى أن اللجنة تقوم بإطلاعه على كافة النتائج التي توصلت لها كل أسبوعين خلال اجتماع إنجاز، مشتملاً على مرئياتها حيال ما توصلت إليه من نتائج وإحصائيات.