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عضو "كاوست" يحاضر الطلاب السعوديين والصينيين عن الارتباط المستدام بين الطاقة الشمسية والمياه

أشادوا بمشروعَيْ "الشرق الأوسط الأخضر" و"المملكة الخضراء" واعتبروهما نقلة تاريخية

ألقى البروفيسور "وانج بينج"، العضو المؤسس لجامعة الملك عبد الله للعلوم والتكنولوجيا، محاضرة على طلاب الجامعات الصينية والسعودية لأول مرة عن الارتباط المستدام بين الطاقة الشمسية والمياه. واتسمت المحاضرة بالاستماع والتبادل التفاعلي عبر الإنترنت بين طلاب الجامعات والباحثين في المجالات ذات الصلة من السعودية والصين والإمارات وبنغلاديش واليمن والبرتغال والرأس الأخضر ودول أخرى.

وأشاد أكثر من مائة من ممثلي الشباب من الوفد الشبابي بالمبادرتَين الرئيسيتَين "الشرق الأوسط الأخضر" و"المملكة العربية السعودية الخضراء"، اللتين طرحهما ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وأشادوا بفكر الرئيس الصيني شي جين بينغ الحضاري البيئي، وبالحضارة البيئية للصين، والإنجازات الإنشائية، والإنجازات الأخرى، ومفهوم التنمية الخضراء.

وأكد "تشنغ لو"، رئيس جمعية تشجيع الشباب المبتكر في ماكاو NGOمنظم موسم المحاضرات التطوعية عبر الإنترنت، أنه سيدعو في موسم المحاضرات علماء من أفضل معاهد البحث العلمي في العالم لإلقاء محاضرات، والاجتماع خارج الإنترنت في ديسمبر؛ ليشهد موسم المحاضرات. مشيرًا إلى أن البحث العلمي ومشاريع التعاون التجريبية التي تم اختيارها تمنح جوائز كبرى.

ودعت المحاضرة الشباب الطموح إلى تذليل الصعوبات، وتكريس أنفسهم للبحث العلمي، والمساهمة بمزيد من أعمال البحث العلمي في الهدف العالمي للتصدي لتغير المناخ واستكشاف الكون في أعماق الفضاء.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عضو "كاوست" يحاضر الطلاب السعوديين والصينيين عن الارتباط المستدام بين الطاقة الشمسية والمياه
سبق

ألقى البروفيسور "وانج بينج"، العضو المؤسس لجامعة الملك عبد الله للعلوم والتكنولوجيا، محاضرة على طلاب الجامعات الصينية والسعودية لأول مرة عن الارتباط المستدام بين الطاقة الشمسية والمياه. واتسمت المحاضرة بالاستماع والتبادل التفاعلي عبر الإنترنت بين طلاب الجامعات والباحثين في المجالات ذات الصلة من السعودية والصين والإمارات وبنغلاديش واليمن والبرتغال والرأس الأخضر ودول أخرى.

وأشاد أكثر من مائة من ممثلي الشباب من الوفد الشبابي بالمبادرتَين الرئيسيتَين "الشرق الأوسط الأخضر" و"المملكة العربية السعودية الخضراء"، اللتين طرحهما ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وأشادوا بفكر الرئيس الصيني شي جين بينغ الحضاري البيئي، وبالحضارة البيئية للصين، والإنجازات الإنشائية، والإنجازات الأخرى، ومفهوم التنمية الخضراء.

وأكد "تشنغ لو"، رئيس جمعية تشجيع الشباب المبتكر في ماكاو NGOمنظم موسم المحاضرات التطوعية عبر الإنترنت، أنه سيدعو في موسم المحاضرات علماء من أفضل معاهد البحث العلمي في العالم لإلقاء محاضرات، والاجتماع خارج الإنترنت في ديسمبر؛ ليشهد موسم المحاضرات. مشيرًا إلى أن البحث العلمي ومشاريع التعاون التجريبية التي تم اختيارها تمنح جوائز كبرى.

ودعت المحاضرة الشباب الطموح إلى تذليل الصعوبات، وتكريس أنفسهم للبحث العلمي، والمساهمة بمزيد من أعمال البحث العلمي في الهدف العالمي للتصدي لتغير المناخ واستكشاف الكون في أعماق الفضاء.

25 إبريل 2021 - 13 رمضان 1442
11:20 PM

عضو "كاوست" يحاضر الطلاب السعوديين والصينيين عن الارتباط المستدام بين الطاقة الشمسية والمياه

أشادوا بمشروعَيْ "الشرق الأوسط الأخضر" و"المملكة الخضراء" واعتبروهما نقلة تاريخية

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عبدالله الراجحي - جدة
0
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ألقى البروفيسور "وانج بينج"، العضو المؤسس لجامعة الملك عبد الله للعلوم والتكنولوجيا، محاضرة على طلاب الجامعات الصينية والسعودية لأول مرة عن الارتباط المستدام بين الطاقة الشمسية والمياه. واتسمت المحاضرة بالاستماع والتبادل التفاعلي عبر الإنترنت بين طلاب الجامعات والباحثين في المجالات ذات الصلة من السعودية والصين والإمارات وبنغلاديش واليمن والبرتغال والرأس الأخضر ودول أخرى.

وأشاد أكثر من مائة من ممثلي الشباب من الوفد الشبابي بالمبادرتَين الرئيسيتَين "الشرق الأوسط الأخضر" و"المملكة العربية السعودية الخضراء"، اللتين طرحهما ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وأشادوا بفكر الرئيس الصيني شي جين بينغ الحضاري البيئي، وبالحضارة البيئية للصين، والإنجازات الإنشائية، والإنجازات الأخرى، ومفهوم التنمية الخضراء.

وأكد "تشنغ لو"، رئيس جمعية تشجيع الشباب المبتكر في ماكاو NGOمنظم موسم المحاضرات التطوعية عبر الإنترنت، أنه سيدعو في موسم المحاضرات علماء من أفضل معاهد البحث العلمي في العالم لإلقاء محاضرات، والاجتماع خارج الإنترنت في ديسمبر؛ ليشهد موسم المحاضرات. مشيرًا إلى أن البحث العلمي ومشاريع التعاون التجريبية التي تم اختيارها تمنح جوائز كبرى.

ودعت المحاضرة الشباب الطموح إلى تذليل الصعوبات، وتكريس أنفسهم للبحث العلمي، والمساهمة بمزيد من أعمال البحث العلمي في الهدف العالمي للتصدي لتغير المناخ واستكشاف الكون في أعماق الفضاء.

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