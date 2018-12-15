"الرصد الأسبوعي".. الميزانية السنوية و"سهم أرامكو" والقمة الخليجية أهم قضايا الأسبوع

غربلة الجهاز الرقابي وأزمة التبغ حاضرتان

كان الأسبوع الماضي حافلاً بكثيرٍ من الوقائع والأحداث التي شغلت السعوديين والخليجيين بعد انعقاد القمة الخليجية الـ40 بالرياض، كما كان هناك ما جذب أقطاب المال والاقتصاد بعد قفز سهم "أرامكو" لسعر 35 ريالاً، وإعلان السعودية الميزانية السنوية الضخمة، واستمرار صرف بدل غلاء المعيشة.

ومن أهم الأحداث كذلك إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة القدية بتدخل من ولي العهد، وأيضًا إعادة هيكلة الجهاز الرقابي، وتطور أزمة الدخان الجديد حتى تدخلت "الغذاء والدواء" و"التجارة" وأعلنتا دعوة للشركات للإفصاح عن المكونات.

في جلسة استثنائية أُعلنت الميزانية

عقد مجلس الوزراء هذا الأسبوع برئاسة الملك جلسته الاستثنائية لمناقشته الميزانية العامة، وصدر المرسوم الملكي بشأن الميزانية للسنة المالية 1441 ـ 1442، وتضمن استمرار صرف بدل غلاء المعيشة لمدة عام وتضمن الآتي:

1 ـ تقدر الإيرادات بمبلغ (833.000.000.000) ثمانمائة وثلاثة وثلاثين مليار ريال.

2 ـ تعتمد المصروفات بمبلغ (1.020.000.000.000) تريليون وعشرين مليار ريال.

3 ـ يقدر العجز بمبلغ (187.000.000.000) مائة وسبعة وثمانين مليار ريال.

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قمة خليجية وتشديد على أهمية الملاحة

ومن أبرز الأحداث انعقاد القمة الخليجية الـ 40 بالرياض بحضور قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبرئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بقصر الدرعية.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره وتقديره لإخوانه أصحاب الجلالة والسمو ولأمانة المجلس على ما بذلوه من جهود لإنجاح أعمال هذه القمة، معبرًا عن أمله في أن تُسهم نتائجها في تحقيق آمال وتطلعات مواطني دول المجلس.

وأكد إعلان الرياض الصادر عن اجتماع الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الذي عُقِد في الرياض، على الوحدة الاقتصادية، والتكامل الجمركي بين دول مجلس التعاون، وشدد على أهمية حماية الملاحة في دول الخليج من أي تهديدات.

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"غربلة تاريخية" للجهاز الرقابي وضربة للفساد

صدر الأمر الملكي القاضي بإعادة هيكلة الجهاز الرقابي وضم "هيئة الرقابة والتحقيق" والمباحث الإدارية"إلى "الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد"، وتعديل اسمها ليكون "هيئة الرقابة ومكافحة الفساد"، وفصل الموظف لو أخلّ بكرامة الوظيفة، أو تضخم رصيده بطرق غير مشروعة.

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"سهم أرامكو" يُخيّب المثبطين

خيّب سهم أرامكو آمال المثبطين فقفز بالحد الأقصى (10%) في أول دقائق مزاد الافتتاح عند 35.2 ريال، بعد أن أعلنت شركة السوق المالية السعودية (تداول)، عن أنه سيتم إدراج وبدء تداول أسهم شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) ابتداءً من الأربعاء 14 /04/1441هـ الموافق11 / 12 /2019م بالرمز 2222، على أن تكون نسبة التذبذب اليومي لسعر السهم ±10%.

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الموافقة على ممارسة الموظفين التجارة

ومن أبرز التحولات في الأنظمة السعودية موافقة مجلس الشورى في جلسته العادية التاسعة من السنة الرابعة للدورة السابعة، والتي انعقدت خلال هذا الأسبوع برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ، على تعديل المادة (13) من نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 10 / 7 / 1397هـ.

وتقول المادة 13: يجب على الموظف أن يمتنع عن:

أ - الاشتغال بالتجارة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

ب - الاشتراك في تأسيس الشركات أو قبول عضوية مجالس إدارتها أو أي عمل فيها، أو في محل تجاري إلا إذا كان معينًا من الحكومة، ويجوز بمقتضى لائحة يصدرها مجلس الوزراء الإذن

للموظفين بالعمل في القطاع الخاص في غير أوقات الدوام الرسمي.

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تدخل ولي العهد وتشكيل جديد لمجلس "القدية"

كشفت "سبق" من مصادر مطلعة، عن أن إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة القدية للاستثمار، صَدَر في أعقاب ما عرضه مجلس الإدارة السابق في اجتماعه الأخير الذي ترؤسه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان؛ حيث اتضح أن إجراءات سير العمل لا تسير وفق المطلوب، وأن افتتاح المرحلة الأولى من المشروع في عام 2022، ربما تتأخر إلى ما بعد عام 2023.

http://sabq.org/K3Q6Sd

"الغذاء" و"التجارة" تستدعيان شركات التبغ

سارعت الهيئة العامة للغذاء والدواء ووزارة التجارة والاستثمار، إلى استدعاء شركات التبغ، وطالباها بالإفصاح عن مكونات السجائر بعد التغليف الجديد في أعقاب الجدل الدائر منذ عدة أيام والتشكيك بمحتوى السجائر الجديدة.

http://sabq.org/8wM9Bx

"تعليم مكة": فيديو الاعتداء "مزحة ثقيلة"

أكدت الإدارة التعليمية بمكة المكرمة أنها فتحت ملف تحقيق حول الفيديو المتداول هذا الأسبوع، والذي ظهر فيه اعتداء طالب على آخر بمدرسة بالشرائع، لافتة إلى أن الحادثة كانت "مزحة ثقيلة".

https://sabq.org/Y5zchb

إحالة قاذف النساء للنفسية

تداول مغردون مقطع فيديو لأحد الأشخاص ناصح امرأة، ثم قذفها بحذاء في أحد شوارع ينبع، ووجد الفيديو جدلاً محتدمًا وغضبًا واسعًا في مواقع التواصل، فأُعلن القبض عليه، وأحيل لمستشفى

الصحة النفسية.

http://sabq.org/NPHB2C

ولي العهد يحضر "نزال الدرعية"

حضر ولي العهد الأمير محمد بن سلمان منافسات نزال الدرعية التاريخي في الملاكمة خلال هذا الأسبوع، والتي أُقيمت منافساته في "ميدان الدرعية" بين حامل اللقب المكسيكي آندي رويز جونيور، ومنافسه البريطاني أنثوني جوشوا، ضمن موسم الدرعية برعاية من صندوق الاستثمارات العامة.

https://sabq.org/F7Xmtp

تعديلات في الاشتراطات البلدية

اعتمد وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، خلال هذا الأسبوع، تسهيل وتطوير (12) اشتراطًا فنيًا تابعة لوكالة الشؤون الفنية بالوزارة، شملت تحديثات اشتراطات أنشطة المدارس الأهلية، وأنشطة المطاعم والمطابخ، ومراكز الخدمة (محطات الوقود)، والمباني الرياضية وغيرها، وجاء أبرزها عدم تخصيص باب للنساء وباب للعوائل في المطاعم.

http://sabq.org/6tQgZY

قتل مواطن سعودي بمصر

تعرض مواطن سعودي للقتل في مصر خلال هذا الأسبوع بعد سرقة هواتفه الشخصية ومبلغ مالي كان بحوزته من قِبل شخصين، بعد ذهابه هناك لزراعة أسنانه، وجرى القبض على الجانيين، وأحيلا للنيابة المصرية حسبما أعلنت السفارة السعودية بمصر.

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