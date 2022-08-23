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"كيان" تحتضن أبناءها الأيتام في حفل عيد الأضحى بمزرعة واحة الرياض

اشتمل الحفل على العديد من الفعاليات المتنوعة والترفيهية والهادفة

احتضنت جمعية "كيان" للأيتام ذوي الظروف الخاصة، يوم أمس الأربعاء، أبناءها وبناتها الأيتام من دار الحضانة الاجتماعية والأسر البديلة والمستفيدات من المتزوجات في حفل عيد الأضحى في مزرعة واحة الرياض، وذلك بالتعاون مع فريق عطاء التطوعي وفريق منتهى التطوعي وفي جو حميمي وسعادة غامرة.

وفي التفاصيل، اشتمل حفل عيد الأضحى على العديد من الفعاليات المتنوعة والهادفة والترفيهية منها "ملعب كور صغيرة - معرض رسم، أعمال يدوية بالورق، رسم على الوجه، ألعاب حركية، اصنع كوبك بنفسك، ركن طبخ للأطفال، آلة آيس كريم وسلاش، نطيطة – مهرجة، عصيرات الربيع المتنوعة، الضيافة ووجبات للأطفال، وعشاء للكبار وهدايا متنوعة وعديدة.

وأعرب الحضور عن سعادتهم، وعاشوا فرحة العيد ولسان حالهم شكرًا لجمعية كيان على كل ما تقدمونه لنا من دعم مادي ومعنوي وتثقيفي. كما صاحب هذه المناسبة السعيدة كلمة توعوية بعنوان "جمال الروح" ألقتها الداعية حنان الفهيد.

ومن جهة أخرى، قدمت "سمها بنت سعيد الغامدي"، مالك المزرعة شكرها لعبد الرحمن العمران على دعمه لبرامج الجمعية، معربة عن تمنياتها له بكل الخير، كما شكرت فريق عطاء التطوعي بقيادة أنوار الدخيني، وفريق منتهى التطوعي بقيادة رحمة سمحة وجميع المتطوعات على ما بذلوه من جهد لسعادة أبنائنا الأيتام".

وقدمت "الغامدي" عن شكرها لموظفات الجمعية اللواتي قمن بجهود كبيرة للتنسيق للحفل وإنجاحه وسعادة جميع من حضره، ودعت الله أن يكون هذا العمل الخيري في ميزان حسناتهم كما هنأت الجميع بعيد الأضحى المبارك أعاده الله على الجميع بالخير والسعادة والنماء وفي الختام تم تقديم شهادات شكر وتقدير لجميع الداعمين.

ومن ناحية أخرى، قالت "هيفاء الهديب"، مشرفة البرامج والأنشطة بدار الحضانة الاجتماعية: "كل عام وأنتم بخير حفل رائع وجميل فقد استمتع الأبناء من دار الحضانة في الأركان المقدمة لهم وبالهدايا ونحن نشكر جمعية كيان على دعمها الدائم وإدخال الفرح والسرور على قلوبهم وجعل كل ما قدمتموه في ميزان حسناتكم".

وقالت أنوار الدخيني، قائدة فريق عطاء التطوعي بدورها: أشعر بسعادة عارمة وأنا أقدم ما يسعد أحبتي الأيتام بالتعاون مع عضوات الفريق، فالشكر الكبير لجمعية كيان التي أتاحت لنا هذه الفرصة الرائعة ونحن رهن إشارة الجمعية في مناسباتها القادمة.

وقالت "رحمة سمحة"، قائدة فريق منتهى التطوعي فرع الرياض، : هذه أول فعالية نشارك بها في جمعية كيان وإن شاء الله نستمر معهم، فريقنا متنوع يضم فريق القانون والفريق الطبي ونشكر الجمعية لإتاحة الفرصة السعيدة لدعم الأطفال وإسعادهم.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"كيان" تحتضن أبناءها الأيتام في حفل عيد الأضحى بمزرعة واحة الرياض
سبق

احتضنت جمعية "كيان" للأيتام ذوي الظروف الخاصة، يوم أمس الأربعاء، أبناءها وبناتها الأيتام من دار الحضانة الاجتماعية والأسر البديلة والمستفيدات من المتزوجات في حفل عيد الأضحى في مزرعة واحة الرياض، وذلك بالتعاون مع فريق عطاء التطوعي وفريق منتهى التطوعي وفي جو حميمي وسعادة غامرة.

وفي التفاصيل، اشتمل حفل عيد الأضحى على العديد من الفعاليات المتنوعة والهادفة والترفيهية منها "ملعب كور صغيرة - معرض رسم، أعمال يدوية بالورق، رسم على الوجه، ألعاب حركية، اصنع كوبك بنفسك، ركن طبخ للأطفال، آلة آيس كريم وسلاش، نطيطة – مهرجة، عصيرات الربيع المتنوعة، الضيافة ووجبات للأطفال، وعشاء للكبار وهدايا متنوعة وعديدة.

وأعرب الحضور عن سعادتهم، وعاشوا فرحة العيد ولسان حالهم شكرًا لجمعية كيان على كل ما تقدمونه لنا من دعم مادي ومعنوي وتثقيفي. كما صاحب هذه المناسبة السعيدة كلمة توعوية بعنوان "جمال الروح" ألقتها الداعية حنان الفهيد.

ومن جهة أخرى، قدمت "سمها بنت سعيد الغامدي"، مالك المزرعة شكرها لعبد الرحمن العمران على دعمه لبرامج الجمعية، معربة عن تمنياتها له بكل الخير، كما شكرت فريق عطاء التطوعي بقيادة أنوار الدخيني، وفريق منتهى التطوعي بقيادة رحمة سمحة وجميع المتطوعات على ما بذلوه من جهد لسعادة أبنائنا الأيتام".

وقدمت "الغامدي" عن شكرها لموظفات الجمعية اللواتي قمن بجهود كبيرة للتنسيق للحفل وإنجاحه وسعادة جميع من حضره، ودعت الله أن يكون هذا العمل الخيري في ميزان حسناتهم كما هنأت الجميع بعيد الأضحى المبارك أعاده الله على الجميع بالخير والسعادة والنماء وفي الختام تم تقديم شهادات شكر وتقدير لجميع الداعمين.

ومن ناحية أخرى، قالت "هيفاء الهديب"، مشرفة البرامج والأنشطة بدار الحضانة الاجتماعية: "كل عام وأنتم بخير حفل رائع وجميل فقد استمتع الأبناء من دار الحضانة في الأركان المقدمة لهم وبالهدايا ونحن نشكر جمعية كيان على دعمها الدائم وإدخال الفرح والسرور على قلوبهم وجعل كل ما قدمتموه في ميزان حسناتكم".

وقالت أنوار الدخيني، قائدة فريق عطاء التطوعي بدورها: أشعر بسعادة عارمة وأنا أقدم ما يسعد أحبتي الأيتام بالتعاون مع عضوات الفريق، فالشكر الكبير لجمعية كيان التي أتاحت لنا هذه الفرصة الرائعة ونحن رهن إشارة الجمعية في مناسباتها القادمة.

وقالت "رحمة سمحة"، قائدة فريق منتهى التطوعي فرع الرياض، : هذه أول فعالية نشارك بها في جمعية كيان وإن شاء الله نستمر معهم، فريقنا متنوع يضم فريق القانون والفريق الطبي ونشكر الجمعية لإتاحة الفرصة السعيدة لدعم الأطفال وإسعادهم.

22 أغسطس 2019 - 21 ذو الحجة 1440
11:54 PM

"كيان" تحتضن أبناءها الأيتام في حفل عيد الأضحى بمزرعة واحة الرياض

اشتمل الحفل على العديد من الفعاليات المتنوعة والترفيهية والهادفة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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احتضنت جمعية "كيان" للأيتام ذوي الظروف الخاصة، يوم أمس الأربعاء، أبناءها وبناتها الأيتام من دار الحضانة الاجتماعية والأسر البديلة والمستفيدات من المتزوجات في حفل عيد الأضحى في مزرعة واحة الرياض، وذلك بالتعاون مع فريق عطاء التطوعي وفريق منتهى التطوعي وفي جو حميمي وسعادة غامرة.

وفي التفاصيل، اشتمل حفل عيد الأضحى على العديد من الفعاليات المتنوعة والهادفة والترفيهية منها "ملعب كور صغيرة - معرض رسم، أعمال يدوية بالورق، رسم على الوجه، ألعاب حركية، اصنع كوبك بنفسك، ركن طبخ للأطفال، آلة آيس كريم وسلاش، نطيطة – مهرجة، عصيرات الربيع المتنوعة، الضيافة ووجبات للأطفال، وعشاء للكبار وهدايا متنوعة وعديدة.

وأعرب الحضور عن سعادتهم، وعاشوا فرحة العيد ولسان حالهم شكرًا لجمعية كيان على كل ما تقدمونه لنا من دعم مادي ومعنوي وتثقيفي. كما صاحب هذه المناسبة السعيدة كلمة توعوية بعنوان "جمال الروح" ألقتها الداعية حنان الفهيد.

ومن جهة أخرى، قدمت "سمها بنت سعيد الغامدي"، مالك المزرعة شكرها لعبد الرحمن العمران على دعمه لبرامج الجمعية، معربة عن تمنياتها له بكل الخير، كما شكرت فريق عطاء التطوعي بقيادة أنوار الدخيني، وفريق منتهى التطوعي بقيادة رحمة سمحة وجميع المتطوعات على ما بذلوه من جهد لسعادة أبنائنا الأيتام".

وقدمت "الغامدي" عن شكرها لموظفات الجمعية اللواتي قمن بجهود كبيرة للتنسيق للحفل وإنجاحه وسعادة جميع من حضره، ودعت الله أن يكون هذا العمل الخيري في ميزان حسناتهم كما هنأت الجميع بعيد الأضحى المبارك أعاده الله على الجميع بالخير والسعادة والنماء وفي الختام تم تقديم شهادات شكر وتقدير لجميع الداعمين.

ومن ناحية أخرى، قالت "هيفاء الهديب"، مشرفة البرامج والأنشطة بدار الحضانة الاجتماعية: "كل عام وأنتم بخير حفل رائع وجميل فقد استمتع الأبناء من دار الحضانة في الأركان المقدمة لهم وبالهدايا ونحن نشكر جمعية كيان على دعمها الدائم وإدخال الفرح والسرور على قلوبهم وجعل كل ما قدمتموه في ميزان حسناتكم".

وقالت أنوار الدخيني، قائدة فريق عطاء التطوعي بدورها: أشعر بسعادة عارمة وأنا أقدم ما يسعد أحبتي الأيتام بالتعاون مع عضوات الفريق، فالشكر الكبير لجمعية كيان التي أتاحت لنا هذه الفرصة الرائعة ونحن رهن إشارة الجمعية في مناسباتها القادمة.

وقالت "رحمة سمحة"، قائدة فريق منتهى التطوعي فرع الرياض، : هذه أول فعالية نشارك بها في جمعية كيان وإن شاء الله نستمر معهم، فريقنا متنوع يضم فريق القانون والفريق الطبي ونشكر الجمعية لإتاحة الفرصة السعيدة لدعم الأطفال وإسعادهم.

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