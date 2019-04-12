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"الصحة" : تسجيل 429 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 4462

مكة تسجل تراجعاً طفيفاً في عدد المصابين بـ"كورونا" عن أمس الأول

حالة وحيدة جديدة تماثلت للشفاء و3 وفيات

سجلت مكة المكرمة تراجعاً طفيفاً في أعداد المصابين بفيروس كورونا الجديد، عن يوم أمس الأول، حيث سجلت 103 حالات ليوم أمس، وهي أقل ببسيط عن يوم أمس الأول الذي سجلت فيها 131 حالة.
وبلغ إجمالي الحالات المسجلة في مكة المكرمة، منذ بداية أزمة الفيروس حتى اليوم؛ 955 حالة، منها 825 حالات نشطة، و116حالة تماثلت للشفاء بعد أن سجلت حالة وحيدة جديدة تماثلت للشفاء.

فيما بلغ عدد الوفيات بمكة؛ 14 حالة بعد أن سجلت أمس 3 حالات وفاة جديدة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مكة تسجل تراجعاً طفيفاً في عدد المصابين بـ"كورونا" عن أمس الأول
سبق

سجلت مكة المكرمة تراجعاً طفيفاً في أعداد المصابين بفيروس كورونا الجديد، عن يوم أمس الأول، حيث سجلت 103 حالات ليوم أمس، وهي أقل ببسيط عن يوم أمس الأول الذي سجلت فيها 131 حالة.
وبلغ إجمالي الحالات المسجلة في مكة المكرمة، منذ بداية أزمة الفيروس حتى اليوم؛ 955 حالة، منها 825 حالات نشطة، و116حالة تماثلت للشفاء بعد أن سجلت حالة وحيدة جديدة تماثلت للشفاء.

فيما بلغ عدد الوفيات بمكة؛ 14 حالة بعد أن سجلت أمس 3 حالات وفاة جديدة.

12 إبريل 2020 - 19 شعبان 1441
04:28 PM

مكة تسجل تراجعاً طفيفاً في عدد المصابين بـ"كورونا" عن أمس الأول

حالة وحيدة جديدة تماثلت للشفاء و3 وفيات

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
3
7,931

سجلت مكة المكرمة تراجعاً طفيفاً في أعداد المصابين بفيروس كورونا الجديد، عن يوم أمس الأول، حيث سجلت 103 حالات ليوم أمس، وهي أقل ببسيط عن يوم أمس الأول الذي سجلت فيها 131 حالة.
وبلغ إجمالي الحالات المسجلة في مكة المكرمة، منذ بداية أزمة الفيروس حتى اليوم؛ 955 حالة، منها 825 حالات نشطة، و116حالة تماثلت للشفاء بعد أن سجلت حالة وحيدة جديدة تماثلت للشفاء.

فيما بلغ عدد الوفيات بمكة؛ 14 حالة بعد أن سجلت أمس 3 حالات وفاة جديدة.

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