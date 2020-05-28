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"الصحة" تعلن تسجيل 1644 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 80185

لتفادي السيناريو الأسوأ.. استشاري يحذر من الاستهتار بفيروس كورونا

أكد على ضرورة التقيد بالتدابير الاحترازية والوقائية التي تقلل من انتشاره

جدّد استشاري الأمراض الباطنية والمعدية، الدكتور نزار باهبري، التحذير من استهتار البعض بخطورة فيروس كورونا وما يترتب عليه من عدم الالتزام بالتعليمات والسلوكيات الصحية.

واستشهد، من خلال تجربته كطبيب، بحالات أصيب بالفيروس ونقلت العدوي للعشرات من أفراد الأسر والأصدقاء والزملاء بالعمل.

وقال "باهبري": بالنسبة لطبيعية المرحلة المقبلة والتعايش مع المرض؛ نؤكد ضرورة أن يعلم ويعي الجميع أن الفيروس ما زال موجودًا ولم يختف مطلقًا، وعلينا التقيد بالتدابير الاحترازية والوقائية التي تقلل من انتشاره حتى لا تسير الأمور للأسوأ.

وشدد على أهمية الالتزام بارتداء الكمامات "أولاً وثانيًا وثالثًا"، و غسيل اليدين، و التباعد الجسدي، وتجنب الأماكن المزدحمة في الأسواق والمولات والمحلات.

وأضاف: على مدار الشهور الماضية التي عاينت فيها مرضى مصابين بفيروس كورونا ، تبين أن أكثر المرضى كانوا ضحايا لأشخاص مهملين وغير مكترثين بالمرض، كما أصاب الفيروس الأشخاص القلقين لانخفاض مناعتهم بسبب الخوف والقلق والتوتر المبالغ فيه.

وأردف: عدد الوفيات منخفض، لأن نسبة إصابة المسنين كانت لا تتجاوز 4%، والآن مع العودة للحياة الطبيعية يجب علينا حماية آبائنا وأمهاتنا ومن نحب من كبار السن ومن لديهم أمراض مزمنة بعدم تقبيلهم وضرورة الجلوس بعيدًا عنهم بالتباعد الجسدي لـ1.5 مترًا.

وقال "باهبري": 80٪ من المصابين بفيروس كورونا عليهم أن يمارسواحياتهم بشكل صحيح ويبتعدوا عن القلق والخَوف حتى لا تضعف مناعتهم، إذ إن أعراض المرض بسيطة ولا يحتاجون لأدوية سوى مسكنات فقط.

وأضاف: صغار السن والأطفال الذين أصيبوا بفيروس كورونا لم تسجل بينهم حالات حرجة لأن مناعتهم تجاه الفيروس جيدة ، وكذلك الأصحاء.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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لتفادي السيناريو الأسوأ.. استشاري يحذر من الاستهتار بفيروس كورونا
سبق

جدّد استشاري الأمراض الباطنية والمعدية، الدكتور نزار باهبري، التحذير من استهتار البعض بخطورة فيروس كورونا وما يترتب عليه من عدم الالتزام بالتعليمات والسلوكيات الصحية.

واستشهد، من خلال تجربته كطبيب، بحالات أصيب بالفيروس ونقلت العدوي للعشرات من أفراد الأسر والأصدقاء والزملاء بالعمل.

وقال "باهبري": بالنسبة لطبيعية المرحلة المقبلة والتعايش مع المرض؛ نؤكد ضرورة أن يعلم ويعي الجميع أن الفيروس ما زال موجودًا ولم يختف مطلقًا، وعلينا التقيد بالتدابير الاحترازية والوقائية التي تقلل من انتشاره حتى لا تسير الأمور للأسوأ.

وشدد على أهمية الالتزام بارتداء الكمامات "أولاً وثانيًا وثالثًا"، و غسيل اليدين، و التباعد الجسدي، وتجنب الأماكن المزدحمة في الأسواق والمولات والمحلات.

وأضاف: على مدار الشهور الماضية التي عاينت فيها مرضى مصابين بفيروس كورونا ، تبين أن أكثر المرضى كانوا ضحايا لأشخاص مهملين وغير مكترثين بالمرض، كما أصاب الفيروس الأشخاص القلقين لانخفاض مناعتهم بسبب الخوف والقلق والتوتر المبالغ فيه.

وأردف: عدد الوفيات منخفض، لأن نسبة إصابة المسنين كانت لا تتجاوز 4%، والآن مع العودة للحياة الطبيعية يجب علينا حماية آبائنا وأمهاتنا ومن نحب من كبار السن ومن لديهم أمراض مزمنة بعدم تقبيلهم وضرورة الجلوس بعيدًا عنهم بالتباعد الجسدي لـ1.5 مترًا.

وقال "باهبري": 80٪ من المصابين بفيروس كورونا عليهم أن يمارسواحياتهم بشكل صحيح ويبتعدوا عن القلق والخَوف حتى لا تضعف مناعتهم، إذ إن أعراض المرض بسيطة ولا يحتاجون لأدوية سوى مسكنات فقط.

وأضاف: صغار السن والأطفال الذين أصيبوا بفيروس كورونا لم تسجل بينهم حالات حرجة لأن مناعتهم تجاه الفيروس جيدة ، وكذلك الأصحاء.

28 مايو 2020 - 5 شوّال 1441
05:12 PM

لتفادي السيناريو الأسوأ.. استشاري يحذر من الاستهتار بفيروس كورونا

أكد على ضرورة التقيد بالتدابير الاحترازية والوقائية التي تقلل من انتشاره

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عبدالحكيم شار - الرياض
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2,913

جدّد استشاري الأمراض الباطنية والمعدية، الدكتور نزار باهبري، التحذير من استهتار البعض بخطورة فيروس كورونا وما يترتب عليه من عدم الالتزام بالتعليمات والسلوكيات الصحية.

واستشهد، من خلال تجربته كطبيب، بحالات أصيب بالفيروس ونقلت العدوي للعشرات من أفراد الأسر والأصدقاء والزملاء بالعمل.

وقال "باهبري": بالنسبة لطبيعية المرحلة المقبلة والتعايش مع المرض؛ نؤكد ضرورة أن يعلم ويعي الجميع أن الفيروس ما زال موجودًا ولم يختف مطلقًا، وعلينا التقيد بالتدابير الاحترازية والوقائية التي تقلل من انتشاره حتى لا تسير الأمور للأسوأ.

وشدد على أهمية الالتزام بارتداء الكمامات "أولاً وثانيًا وثالثًا"، و غسيل اليدين، و التباعد الجسدي، وتجنب الأماكن المزدحمة في الأسواق والمولات والمحلات.

وأضاف: على مدار الشهور الماضية التي عاينت فيها مرضى مصابين بفيروس كورونا ، تبين أن أكثر المرضى كانوا ضحايا لأشخاص مهملين وغير مكترثين بالمرض، كما أصاب الفيروس الأشخاص القلقين لانخفاض مناعتهم بسبب الخوف والقلق والتوتر المبالغ فيه.

وأردف: عدد الوفيات منخفض، لأن نسبة إصابة المسنين كانت لا تتجاوز 4%، والآن مع العودة للحياة الطبيعية يجب علينا حماية آبائنا وأمهاتنا ومن نحب من كبار السن ومن لديهم أمراض مزمنة بعدم تقبيلهم وضرورة الجلوس بعيدًا عنهم بالتباعد الجسدي لـ1.5 مترًا.

وقال "باهبري": 80٪ من المصابين بفيروس كورونا عليهم أن يمارسواحياتهم بشكل صحيح ويبتعدوا عن القلق والخَوف حتى لا تضعف مناعتهم، إذ إن أعراض المرض بسيطة ولا يحتاجون لأدوية سوى مسكنات فقط.

وأضاف: صغار السن والأطفال الذين أصيبوا بفيروس كورونا لم تسجل بينهم حالات حرجة لأن مناعتهم تجاه الفيروس جيدة ، وكذلك الأصحاء.

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