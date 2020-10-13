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﻿"تعليم النماص" يمنح الطلاب والطالبات المحتاجين420 جهازًا لوحيًا وشرائح إنترنت

بتكلفة ربع مليون ريال عبر مبادرة "عطاء" ودعم الجمعيات الخيرية بالمحافظة

دشن "تعليم النماص" مبادرة عطاء والتي تستهدف دعم الطلاب والطالبات المحتاجين لأجهزة لوحية لإكمال رحلتهم التعليمية عن بُعد.

وبدأ تعليم النماص ممثلاً في قسم التوجيه والإرشاد بحصر الطلاب والطالبات في جميع المدارس الذين يحتاجون إلى أجهزة لوحيّة وأجهزة كمبيوتر وشرائح إنترنت وتم التنسيق مع عددٍ من الجمعيات الخيرية في النماص وتنومة وبني عمرو والسرح وبعض الداعمين لتوفير الأجهزة البالغ عددها 420 جهازًا لوحيًا بمبلغ 250 ألف ريال.

فيما وجّه مدير التعليم عمر بن هجاد الغامدي جميع الأقسام والمدارس من أول يوم في التعليم عن بعد لحصر الطلاب والطالبات الذين يحتاجون إلى الدعم، كما وجّه بأهمية الاستفادة من مصادر التعلّم في المدارس لدعم الطلاب، وبادرت عدد من المدارس بتوفير عددٍ من الأجهزة وشرائح الإنترنت وعددٍ من أجهزة الراوتر.

يُشار إلى أن "تعليم النماص" حقق نسبة 99 ٪ في المؤشر العام للاستفادة من منصّة مدرستي وبلغ عدد دخول قادة المدارس والمعلمين 100 ٪ والطلاب 99 ٪.

كما تم تشكيل فريق للدعم الفنّي من تقنية المعلومات وكذلك لجنة خاصة بمتابعة منصّة مدرستي للعمل على تذليل كل الصعوبات التي تواجه المدارس والطلاب والطالبات والمدارس من أجل تحقيق رحلة تعليمية ناجحة.

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﻿"تعليم النماص" يمنح الطلاب والطالبات المحتاجين420 جهازًا لوحيًا وشرائح إنترنت
سبق

دشن "تعليم النماص" مبادرة عطاء والتي تستهدف دعم الطلاب والطالبات المحتاجين لأجهزة لوحية لإكمال رحلتهم التعليمية عن بُعد.

وبدأ تعليم النماص ممثلاً في قسم التوجيه والإرشاد بحصر الطلاب والطالبات في جميع المدارس الذين يحتاجون إلى أجهزة لوحيّة وأجهزة كمبيوتر وشرائح إنترنت وتم التنسيق مع عددٍ من الجمعيات الخيرية في النماص وتنومة وبني عمرو والسرح وبعض الداعمين لتوفير الأجهزة البالغ عددها 420 جهازًا لوحيًا بمبلغ 250 ألف ريال.

فيما وجّه مدير التعليم عمر بن هجاد الغامدي جميع الأقسام والمدارس من أول يوم في التعليم عن بعد لحصر الطلاب والطالبات الذين يحتاجون إلى الدعم، كما وجّه بأهمية الاستفادة من مصادر التعلّم في المدارس لدعم الطلاب، وبادرت عدد من المدارس بتوفير عددٍ من الأجهزة وشرائح الإنترنت وعددٍ من أجهزة الراوتر.

يُشار إلى أن "تعليم النماص" حقق نسبة 99 ٪ في المؤشر العام للاستفادة من منصّة مدرستي وبلغ عدد دخول قادة المدارس والمعلمين 100 ٪ والطلاب 99 ٪.

كما تم تشكيل فريق للدعم الفنّي من تقنية المعلومات وكذلك لجنة خاصة بمتابعة منصّة مدرستي للعمل على تذليل كل الصعوبات التي تواجه المدارس والطلاب والطالبات والمدارس من أجل تحقيق رحلة تعليمية ناجحة.

13 أكتوبر 2020 - 26 صفر 1442
09:03 PM

﻿"تعليم النماص" يمنح الطلاب والطالبات المحتاجين420 جهازًا لوحيًا وشرائح إنترنت

بتكلفة ربع مليون ريال عبر مبادرة "عطاء" ودعم الجمعيات الخيرية بالمحافظة

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صحيفة سبق الإلكترونية - النماص
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دشن "تعليم النماص" مبادرة عطاء والتي تستهدف دعم الطلاب والطالبات المحتاجين لأجهزة لوحية لإكمال رحلتهم التعليمية عن بُعد.

وبدأ تعليم النماص ممثلاً في قسم التوجيه والإرشاد بحصر الطلاب والطالبات في جميع المدارس الذين يحتاجون إلى أجهزة لوحيّة وأجهزة كمبيوتر وشرائح إنترنت وتم التنسيق مع عددٍ من الجمعيات الخيرية في النماص وتنومة وبني عمرو والسرح وبعض الداعمين لتوفير الأجهزة البالغ عددها 420 جهازًا لوحيًا بمبلغ 250 ألف ريال.

فيما وجّه مدير التعليم عمر بن هجاد الغامدي جميع الأقسام والمدارس من أول يوم في التعليم عن بعد لحصر الطلاب والطالبات الذين يحتاجون إلى الدعم، كما وجّه بأهمية الاستفادة من مصادر التعلّم في المدارس لدعم الطلاب، وبادرت عدد من المدارس بتوفير عددٍ من الأجهزة وشرائح الإنترنت وعددٍ من أجهزة الراوتر.

يُشار إلى أن "تعليم النماص" حقق نسبة 99 ٪ في المؤشر العام للاستفادة من منصّة مدرستي وبلغ عدد دخول قادة المدارس والمعلمين 100 ٪ والطلاب 99 ٪.

كما تم تشكيل فريق للدعم الفنّي من تقنية المعلومات وكذلك لجنة خاصة بمتابعة منصّة مدرستي للعمل على تذليل كل الصعوبات التي تواجه المدارس والطلاب والطالبات والمدارس من أجل تحقيق رحلة تعليمية ناجحة.

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