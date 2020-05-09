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رسميًّا انتهاء عقوبة إيقاف فهد المولد بسبب المنشطات

أنهى فهد المولد، نجم المنتخب السعودي ونادي الاتحاد، اليوم السبت عقوبة الإيقاف بسبب المنشطات؛ وبالتالي يمكنه العودة للمشاركة مع فريقه في المباريات المقبلة في حال استئناف الدوري هذا الموسم.

وكانت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات قد أوقفت المولد عامًا واحدًا بعد ثبوت تعاطيه المنشطات من خلال وجود مادة محظورة في عينته، التي أُخذت منه بعد مباراة النصر الدورية في جولة الإياب من الموسم الكروي المنصرم.

وحينها أصدرت اللجنة بيانًا، قالت فيه: "إيقاف فهد المولد عن المشاركة في المنافسات الرياضية داخليًّا وخارجيًّا لمدة سنة واحدة، بدءًا من تاريخ الإيقاف المؤقت 9 مايو 2019".

يُشار إلى أن النشاط الكروي في السعودية متوقف بسبب الإجراءات الاحترازية الاستباقية التي اتخذتها وزارة الرياضة لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

ويحتل نادي الاتحاد المركز الثالث عشر بجدول ترتيب فِرق بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 23 نقطة، وذلك بعد مرور 22 جولة حتى الآن.

فهد المولد المنشطات

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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رسميًّا انتهاء عقوبة إيقاف فهد المولد بسبب المنشطات
سبق

أنهى فهد المولد، نجم المنتخب السعودي ونادي الاتحاد، اليوم السبت عقوبة الإيقاف بسبب المنشطات؛ وبالتالي يمكنه العودة للمشاركة مع فريقه في المباريات المقبلة في حال استئناف الدوري هذا الموسم.

وكانت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات قد أوقفت المولد عامًا واحدًا بعد ثبوت تعاطيه المنشطات من خلال وجود مادة محظورة في عينته، التي أُخذت منه بعد مباراة النصر الدورية في جولة الإياب من الموسم الكروي المنصرم.

وحينها أصدرت اللجنة بيانًا، قالت فيه: "إيقاف فهد المولد عن المشاركة في المنافسات الرياضية داخليًّا وخارجيًّا لمدة سنة واحدة، بدءًا من تاريخ الإيقاف المؤقت 9 مايو 2019".

يُشار إلى أن النشاط الكروي في السعودية متوقف بسبب الإجراءات الاحترازية الاستباقية التي اتخذتها وزارة الرياضة لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

ويحتل نادي الاتحاد المركز الثالث عشر بجدول ترتيب فِرق بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 23 نقطة، وذلك بعد مرور 22 جولة حتى الآن.

09 مايو 2020 - 16 رمضان 1441
12:05 AM
اخر تعديل
09 مايو 2020 - 16 رمضان 1441
01:16 AM

رسميًّا انتهاء عقوبة إيقاف فهد المولد بسبب المنشطات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أنهى فهد المولد، نجم المنتخب السعودي ونادي الاتحاد، اليوم السبت عقوبة الإيقاف بسبب المنشطات؛ وبالتالي يمكنه العودة للمشاركة مع فريقه في المباريات المقبلة في حال استئناف الدوري هذا الموسم.

وكانت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات قد أوقفت المولد عامًا واحدًا بعد ثبوت تعاطيه المنشطات من خلال وجود مادة محظورة في عينته، التي أُخذت منه بعد مباراة النصر الدورية في جولة الإياب من الموسم الكروي المنصرم.

وحينها أصدرت اللجنة بيانًا، قالت فيه: "إيقاف فهد المولد عن المشاركة في المنافسات الرياضية داخليًّا وخارجيًّا لمدة سنة واحدة، بدءًا من تاريخ الإيقاف المؤقت 9 مايو 2019".

يُشار إلى أن النشاط الكروي في السعودية متوقف بسبب الإجراءات الاحترازية الاستباقية التي اتخذتها وزارة الرياضة لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

ويحتل نادي الاتحاد المركز الثالث عشر بجدول ترتيب فِرق بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 23 نقطة، وذلك بعد مرور 22 جولة حتى الآن.

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