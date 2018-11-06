"الزعاق" يكشف سبب اختفاء "بنت المطر" العنكبوتية بصحارى المملكة

قال إنها تعرضت لشبه انقراض لاختفاء حاضن رئيس من حواضن بيئتها

"بنت المطر" هي حشرة عنكبوتية ذات لون أحمر، تخرج بعد هطول الأمطار وتنتشر في صحارى المملكة وبعض من دول الخليج والشام، ولوحظ في الآونة الأخيرة ندرة ظهورها في بعض مناطق المملكة.

وفي هذا الإطار، قال الفلكي الدكتور خالد الزعاق:"‏إنها حشرة من فصيلة العناكب، ‏جميلة اللون، ومخملية الشكل، ولها رائحة عطرية، ولا توجد إلا أثناء مطر الوسم".

‏وأضاف خلال هذه السنين شبه انقرضت بسبب اختفاء حاضن رئيس من حواضن بيئتها وهو الطين والأثل.