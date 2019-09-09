البحث عن ثلاثيني فقد منذ 3 أسابيع بالطائف.. ووالدته تناشد بمساعدتها

عُثر على مركبته في "يمانية مكة" بطريق مكة المكرمة ولا يعاني أمراضًا

تواصل الجهات المعنية بمحافظة الطائف بحثها عن مواطن في العقد الرابع من عمره، والذي فقدته أسرته منذ نحو ثلاثة أسابيع، بعد مغادرته منزلهم بالمحافظة، وانقطعت معه سبل التواصل، بينما عثرت على مركبته في قرية اليمانية على طريق مكة المكرمة.

وقالت والدة المفقود في اتصال مع "سبق" إن ابنها "ثامر حسن الوقداني" يبلغ من العمر 39 عامًا، خرج من منزلهم بحي السلامة بمحافظة الطائف يوم الثلاثاء ١٩ / ١٢ / ١٤٤٠ هـ، وانقطع التواصل معه منذ ذلك اليوم، فيما أبلغوا الجهات الأمنية بقسم شرطة السلامة.

وأكدت والدته أنه تم العثور على مركبته يوم ٤ / ١ / ١٤٤١هـ في قرية اليمانية على طريق مكة المكرمة دون أن يجدوا له أثرًا، مناشدة الجميع بمساعدتها في العثور عليه، ومهيبة بالتواصل معهم في حال معرفة أي معلومة عنه، عبر الاتصال بالرقمين التاليين: 0559646195 - 0595197921.