هذه الوسيلة الوحيدة التي اعتمدتها وزارة الحج لتنقلات حجاج هذا العام

وفق إجراءات احترازية والتزام تام بالبروتوكولات الصحية لسلامة ضيوف الرحمن

خصّصت وزارة الحج والعمرة؛ حافلات خاصة لتنقلات حجاج هذا العام الاستثنائي، وفق إجراءات احترازية والتزام تام بالبروتوكولات الصحية والرامية لسلامة ضيوف الرحمن في أثناء أداء النسك.

وأكدت وزارة الحج أن الوسيلة الوحيدة لتنقلات حجاج هذا العام، هي؛ الحافلات "الباصات" فقط دون غيرها.

وتم إعداد خطة خاصة بكل فوج؛ بحيث كل فوج له حافلاته الخاصة، مخصصة برقم مقعد الحاج طوال فترة الحج.