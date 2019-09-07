النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

انفجار في فناء منزل شعبي بمركز تندحة يتسبب بوفاة مواطن وإصابة زوجته وابنه

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير، بأنه في تمام الساعة 6:45 من مساء اليوم السبت 8 / 1/ 1441هـ، باشرت الجهات الأمنية بمحافظة خميس مشيط بلاغًا عن انفجار في فناء منزل شعبي مكون من دور واحد يقع بقرية مجعل الجنوبي التابعة لمركز تندحة، ما نتج عنه وفاة مواطن وإصابة زوجته وابنه بإصابات بالغة، حيث تم نقلهم للمستشفى.

وأضاف أنه اتضح عند انتقال الجهات المختصة أن الانفجار في الموقع يحتوي على مخلفات من بينها مواد متفجرة، ولا تزال التحقيقات جارية لاستقصاء كل الملابسات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
انفجار في فناء منزل شعبي بمركز تندحة يتسبب بوفاة مواطن وإصابة زوجته وابنه
سبق

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير، بأنه في تمام الساعة 6:45 من مساء اليوم السبت 8 / 1/ 1441هـ، باشرت الجهات الأمنية بمحافظة خميس مشيط بلاغًا عن انفجار في فناء منزل شعبي مكون من دور واحد يقع بقرية مجعل الجنوبي التابعة لمركز تندحة، ما نتج عنه وفاة مواطن وإصابة زوجته وابنه بإصابات بالغة، حيث تم نقلهم للمستشفى.

وأضاف أنه اتضح عند انتقال الجهات المختصة أن الانفجار في الموقع يحتوي على مخلفات من بينها مواد متفجرة، ولا تزال التحقيقات جارية لاستقصاء كل الملابسات.

07 سبتمبر 2019 - 8 محرّم 1441
09:57 PM

انفجار في فناء منزل شعبي بمركز تندحة يتسبب بوفاة مواطن وإصابة زوجته وابنه

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - خميس مشيط
5
7,023

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير، بأنه في تمام الساعة 6:45 من مساء اليوم السبت 8 / 1/ 1441هـ، باشرت الجهات الأمنية بمحافظة خميس مشيط بلاغًا عن انفجار في فناء منزل شعبي مكون من دور واحد يقع بقرية مجعل الجنوبي التابعة لمركز تندحة، ما نتج عنه وفاة مواطن وإصابة زوجته وابنه بإصابات بالغة، حيث تم نقلهم للمستشفى.

وأضاف أنه اتضح عند انتقال الجهات المختصة أن الانفجار في الموقع يحتوي على مخلفات من بينها مواد متفجرة، ولا تزال التحقيقات جارية لاستقصاء كل الملابسات.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
33,012
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,536
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,451
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
34,873

كاريكاتير

السعودة الوهمية

المقالات

دوام الأمهات وحقوق الوظيفة؟

دوام الأمهات وحقوق الوظيفة؟

عبدالغني الشيخ
مسؤول مراوغ..!

مسؤول مراوغ..!

منى الرشيدي
إسدال الستار على موسم الطائف!

إسدال الستار على موسم الطائف!

صالح مطر الغامدي
مشاهدات حاج

مشاهدات حاج

بندر الشهري
العالم الأول.. (تعليم)

العالم الأول.. (تعليم)

عبدالله بن خميس العمري
القبول الجامعي للنِّسَب المتدنية.. بلا مكافأة..!

القبول الجامعي للنِّسَب المتدنية.. بلا مكافأة..!

عبدالرحمن المرشد
لو دامت لغيرك ما وصلت إليك

لو دامت لغيرك ما وصلت إليك

عبدالغني الشيخ
هذا الأمر نخشاه يا وزارة الصحة..!

هذا الأمر نخشاه يا وزارة الصحة..!

ماجد البريكان
المدارس الأهلية.. تتوعَّد وتحذِّر

المدارس الأهلية.. تتوعَّد وتحذِّر

حواء القرني
ملعب الجامعة.. مشكلة الهلال..!!

ملعب الجامعة.. مشكلة الهلال..!!

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة