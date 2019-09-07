انفجار في فناء منزل شعبي بمركز تندحة يتسبب بوفاة مواطن وإصابة زوجته وابنه

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير، بأنه في تمام الساعة 6:45 من مساء اليوم السبت 8 / 1/ 1441هـ، باشرت الجهات الأمنية بمحافظة خميس مشيط بلاغًا عن انفجار في فناء منزل شعبي مكون من دور واحد يقع بقرية مجعل الجنوبي التابعة لمركز تندحة، ما نتج عنه وفاة مواطن وإصابة زوجته وابنه بإصابات بالغة، حيث تم نقلهم للمستشفى.

وأضاف أنه اتضح عند انتقال الجهات المختصة أن الانفجار في الموقع يحتوي على مخلفات من بينها مواد متفجرة، ولا تزال التحقيقات جارية لاستقصاء كل الملابسات.