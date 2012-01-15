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"جاهز.. ثابت.. انطلق" مراحل متسابقي رالي داكار.. و"سبق" توثقها

من خلال بروتوكولات تنظيمية موثقة ومرصودة بالصورة والأرقام

وثقت عدسة "سبق"، اليوم، في محافظة تربة، ثلاث مراحل يُعمل بها في فعاليات رالي داكار السعودية قبل وأثناء بداية انطلاق كل متسابق، وفق بروتوكولات تنظيمية موثقة ومرصودة بالصورة والأرقام؛ لتحقيق الأهداف المرجوة بكل شفافية ووضوح بين المتسابقين.

وفي جولة ميدانية وثقت "سبق" ميدانيًا العديد من الصور لبعض المتسابقين في المراحل الثلاث قبل بداية مرحلة السباق.

"الجاهزية"
تتمثل هذه المرحلة في عملية الاستعداد المبكر لكل متسابق بارتداء اللباس الموحد والمعتمد في الفعاليات، والالتزام أيضًا بمعايير السلامة من ارتداء الخوذة وربط حزام الأمان.

"الثبات"
تأتي هذه المرحلة أثناء توقف المتسابقين في المسار الصحيح مرورًا باللجان الفنية والإدارية التي تعمل على توثيق بياناتهم والتقاط الصور لهم، وكذلك تعمل على التأكد من توفر الشروط المطلوب التقيد بها.

"الانطلاق"
تمثّل هذه المرحلة نقطة البداية الفعلية للمتسابقين؛ حيث يتم تدوين وقت انطلاق كل متسابق واحتساب الزمن الفعلي لحين الوصول لنقطة النهاية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"جاهز.. ثابت.. انطلق" مراحل متسابقي رالي داكار.. و"سبق" توثقها
سبق

وثقت عدسة "سبق"، اليوم، في محافظة تربة، ثلاث مراحل يُعمل بها في فعاليات رالي داكار السعودية قبل وأثناء بداية انطلاق كل متسابق، وفق بروتوكولات تنظيمية موثقة ومرصودة بالصورة والأرقام؛ لتحقيق الأهداف المرجوة بكل شفافية ووضوح بين المتسابقين.

وفي جولة ميدانية وثقت "سبق" ميدانيًا العديد من الصور لبعض المتسابقين في المراحل الثلاث قبل بداية مرحلة السباق.

"الجاهزية"
تتمثل هذه المرحلة في عملية الاستعداد المبكر لكل متسابق بارتداء اللباس الموحد والمعتمد في الفعاليات، والالتزام أيضًا بمعايير السلامة من ارتداء الخوذة وربط حزام الأمان.

"الثبات"
تأتي هذه المرحلة أثناء توقف المتسابقين في المسار الصحيح مرورًا باللجان الفنية والإدارية التي تعمل على توثيق بياناتهم والتقاط الصور لهم، وكذلك تعمل على التأكد من توفر الشروط المطلوب التقيد بها.

"الانطلاق"
تمثّل هذه المرحلة نقطة البداية الفعلية للمتسابقين؛ حيث يتم تدوين وقت انطلاق كل متسابق واحتساب الزمن الفعلي لحين الوصول لنقطة النهاية.

14 يناير 2022 - 11 جمادى الآخر 1443
05:16 PM
اخر تعديل
15 يناير 2022 - 12 جمادى الآخر 1443
05:25 AM

"جاهز.. ثابت.. انطلق" مراحل متسابقي رالي داكار.. و"سبق" توثقها

من خلال بروتوكولات تنظيمية موثقة ومرصودة بالصورة والأرقام

A A A
متعب البقمي - تربة
0
934

وثقت عدسة "سبق"، اليوم، في محافظة تربة، ثلاث مراحل يُعمل بها في فعاليات رالي داكار السعودية قبل وأثناء بداية انطلاق كل متسابق، وفق بروتوكولات تنظيمية موثقة ومرصودة بالصورة والأرقام؛ لتحقيق الأهداف المرجوة بكل شفافية ووضوح بين المتسابقين.

وفي جولة ميدانية وثقت "سبق" ميدانيًا العديد من الصور لبعض المتسابقين في المراحل الثلاث قبل بداية مرحلة السباق.

"الجاهزية"
تتمثل هذه المرحلة في عملية الاستعداد المبكر لكل متسابق بارتداء اللباس الموحد والمعتمد في الفعاليات، والالتزام أيضًا بمعايير السلامة من ارتداء الخوذة وربط حزام الأمان.

"الثبات"
تأتي هذه المرحلة أثناء توقف المتسابقين في المسار الصحيح مرورًا باللجان الفنية والإدارية التي تعمل على توثيق بياناتهم والتقاط الصور لهم، وكذلك تعمل على التأكد من توفر الشروط المطلوب التقيد بها.

"الانطلاق"
تمثّل هذه المرحلة نقطة البداية الفعلية للمتسابقين؛ حيث يتم تدوين وقت انطلاق كل متسابق واحتساب الزمن الفعلي لحين الوصول لنقطة النهاية.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,538
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,452
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,784
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,678

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