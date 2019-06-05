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أمطار الباحة.. تنبيه للأرصاد تَبِعه تحذير للمدني

رعدية تُصحَب برياح نشطة تستمر للثامنة مساءً

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من هطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة سطحية، على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة، ومحافظتي بلجرشي والمندق والأجزاء المجاورة لها، تستمر إلى الثامنة مساءً.

من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، الجميعَ إلى ضرورة اتباع الإرشادات والتعليمات في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.

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أمطار الباحة.. تنبيه للأرصاد تَبِعه تحذير للمدني
سبق

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من هطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة سطحية، على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة، ومحافظتي بلجرشي والمندق والأجزاء المجاورة لها، تستمر إلى الثامنة مساءً.

من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، الجميعَ إلى ضرورة اتباع الإرشادات والتعليمات في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.

05 يونيو 2019 - 2 شوّال 1440
01:10 PM
اخر تعديل
05 يونيو 2019 - 2 شوّال 1440
02:48 PM

أمطار الباحة.. تنبيه للأرصاد تَبِعه تحذير للمدني

رعدية تُصحَب برياح نشطة تستمر للثامنة مساءً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الباحة
1
2,052

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من هطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة سطحية، على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة، ومحافظتي بلجرشي والمندق والأجزاء المجاورة لها، تستمر إلى الثامنة مساءً.

من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، الجميعَ إلى ضرورة اتباع الإرشادات والتعليمات في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.

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