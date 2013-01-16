النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد .. الأمطار تُنعش الحركة بمركزَي "الهدا والشفا" في آخر أيام الإجازة

الضباب الكثيف رسم مشهداً أخاذاً لتوثّقه عدسات المواطنين وتنشره منصّات التواصل

تصوير - ماجد عسيري

شهدَ مركزا "الهدا والشفا"السياحيان بالطائف، ازدحامًا كثيفًا من قِبل المُتنزهين في اليوم الأخير لإجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني، للطُلاب والطالبات، فيما تزامن ذلك مع هطول أمطار خفيفة على المركزين، صاحبتها كميات من الضباب الكثيف الذي استمر طوال النهار، في ظل اختفاء الشمس، وتراكم الغيوم، وبات النهار أشبه بالليل .

وشكّلت لحظات الصباح اليوم في مركزَي "الهدا والشفا" جمالًا أخاذًا، من حيث هطول الأمطار الخفيفة، وكميات الضباب الكثيفة الجاذبة للأنظار لتوثيقها من خلال لقطات سيطرت على منصات التواصل الاجتماعي، لتبقى "ترند"، حفزت كثيرًا من المتابعين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شاهد .. الأمطار تُنعش الحركة بمركزَي "الهدا والشفا" في آخر أيام الإجازة
سبق

تصوير - ماجد عسيري

شهدَ مركزا "الهدا والشفا"السياحيان بالطائف، ازدحامًا كثيفًا من قِبل المُتنزهين في اليوم الأخير لإجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني، للطُلاب والطالبات، فيما تزامن ذلك مع هطول أمطار خفيفة على المركزين، صاحبتها كميات من الضباب الكثيف الذي استمر طوال النهار، في ظل اختفاء الشمس، وتراكم الغيوم، وبات النهار أشبه بالليل .

وشكّلت لحظات الصباح اليوم في مركزَي "الهدا والشفا" جمالًا أخاذًا، من حيث هطول الأمطار الخفيفة، وكميات الضباب الكثيفة الجاذبة للأنظار لتوثيقها من خلال لقطات سيطرت على منصات التواصل الاجتماعي، لتبقى "ترند"، حفزت كثيرًا من المتابعين.

16 يناير 2022 - 13 جمادى الآخر 1443
09:05 AM

شاهد .. الأمطار تُنعش الحركة بمركزَي "الهدا والشفا" في آخر أيام الإجازة

الضباب الكثيف رسم مشهداً أخاذاً لتوثّقه عدسات المواطنين وتنشره منصّات التواصل

A A A
فهد العتيبي - الطائف
1
558

تصوير - ماجد عسيري

شهدَ مركزا "الهدا والشفا"السياحيان بالطائف، ازدحامًا كثيفًا من قِبل المُتنزهين في اليوم الأخير لإجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني، للطُلاب والطالبات، فيما تزامن ذلك مع هطول أمطار خفيفة على المركزين، صاحبتها كميات من الضباب الكثيف الذي استمر طوال النهار، في ظل اختفاء الشمس، وتراكم الغيوم، وبات النهار أشبه بالليل .

وشكّلت لحظات الصباح اليوم في مركزَي "الهدا والشفا" جمالًا أخاذًا، من حيث هطول الأمطار الخفيفة، وكميات الضباب الكثيفة الجاذبة للأنظار لتوثيقها من خلال لقطات سيطرت على منصات التواصل الاجتماعي، لتبقى "ترند"، حفزت كثيرًا من المتابعين.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,564
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,468
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,793
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,684

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

القيم الشخصية وتشكيل المصير

القيم الشخصية وتشكيل المصير

نسيم الصريصري
لماذا تقاعس بعض الدعاة؟

لماذا تقاعس بعض الدعاة؟

حسن آل عمير
من هنا نبعت..!!

من هنا نبعت..!!

ساير المنيعي
نمط الحياة الصحية.. تقدم وتحديات

نمط الحياة الصحية.. تقدم وتحديات

عبدالعزيز الفريان
راجعنا بكرة

راجعنا بكرة

مها الجبر
متى يفهم مشاهير التواصل؟؟؟

متى يفهم مشاهير التواصل؟؟؟

ماجد آل حسنه
عمليات التجميل.. هل توجد رقابة؟

عمليات التجميل.. هل توجد رقابة؟

عبدالرحمن المرشد
الهلال ومعزوفة الحظ..!!

الهلال ومعزوفة الحظ..!!

محمد الصيعري
كيف تبني خطتك الاستراتيجية الشخصية؟

كيف تبني خطتك الاستراتيجية الشخصية؟

نسيم الصريصري
نجاحات سعودية لمواجهة عصابات التهريب

نجاحات سعودية لمواجهة عصابات التهريب

علي آل شرمة
الحزبان وأذرع إيران

الحزبان وأذرع إيران

بـدر بـن عبدالمحسن المقحم
نحن قادرون على هزيمة هذا العدو!

نحن قادرون على هزيمة هذا العدو!

ماجد آل حسنه

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة