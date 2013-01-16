شاهد .. الأمطار تُنعش الحركة بمركزَي "الهدا والشفا" في آخر أيام الإجازة

الضباب الكثيف رسم مشهداً أخاذاً لتوثّقه عدسات المواطنين وتنشره منصّات التواصل

تصوير - ماجد عسيري

شهدَ مركزا "الهدا والشفا"السياحيان بالطائف، ازدحامًا كثيفًا من قِبل المُتنزهين في اليوم الأخير لإجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني، للطُلاب والطالبات، فيما تزامن ذلك مع هطول أمطار خفيفة على المركزين، صاحبتها كميات من الضباب الكثيف الذي استمر طوال النهار، في ظل اختفاء الشمس، وتراكم الغيوم، وبات النهار أشبه بالليل .

وشكّلت لحظات الصباح اليوم في مركزَي "الهدا والشفا" جمالًا أخاذًا، من حيث هطول الأمطار الخفيفة، وكميات الضباب الكثيفة الجاذبة للأنظار لتوثيقها من خلال لقطات سيطرت على منصات التواصل الاجتماعي، لتبقى "ترند"، حفزت كثيرًا من المتابعين.