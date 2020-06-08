من غرفة إدارة كورونا.. أمير عسير يكرم العاملين بـ16 منفذًا للفرز البصري

قال: إنكم تكتبون قصة نبل خالدة ستبقى مثلاً أعلى للإخلاص والإتقان والتفاني

كرّم الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، أمير منطقة عسير المشرف العام على غرفة إدارة أزمة كورونا بالمنطقة، فِرق العمل الأمنية والصحية في 16 منفذًا بريًّا للفرز البصري في محافظات ومراكز المنطقة، وذلك حسب ترتيب التميز في الأداء، وتنفيذ المعايير الأساسية التي تحقق جميع الاشتراطات والبروتوكولات الصحية المعتمدة.

وفي التفاصيل، وجّه أمير عسير بإيصال شهادات الشكر مناولة لجميع العاملين بالمنافذ عبر مندوبين من إدارة المراسم بالإمارة، التي تسلمها قائد كل منفذ. فيما وجه المحافظين ورؤساء المراكز بإعداد حفل عشاء للعاملين بالمنافذ احتفاء بتميزهم، مع مراعاة ضوابط وإجراءات التباعد أثناء ذلك، واتخاذ الاحتياطات الوقائية كافة.

وأثنى الأمير تركي بن طلال على جهود جميع العاملين في المنافذ عبر اتصال مرئي، أجراه من غرفة إدارة أزمة كورونا بحضور مديري الجهات ذات العلاقة، وقال: "في صورة من أعظم صور تكامل أجهزة الدولة - أعزها الله - لمكافحة جائحة كورونا، وقف أبطال الأمن وأبطال الصحة معًا في المنافذ بتعاون مع الجهات الأخرى، ما بين محافظات المنطقة وبلدياتها وفرع وزارة النقل؛ ليكتبوا بعرقهم الطاهر قصة من قصص النبل الخالدة، ستبقى مثلاً أعلى للإخلاص والإتقان والتفاني من أجل الإنسان والمكان في درة الأوطان (المملكة العربية السعودية)".

وأضاف: "يشرفني أن أنقل لكم شكر واعتزاز سيدي قائد البلاد خادم الحرمين الشريفين – أيده الله - وسمو ولي عهده الأمين -حفظه الله-، ومباركتنا وشكرنا لكم، واعتزازنا وفخرنا بكم؛ فلا يزال الإبداع رفيقكم، والتميز حليفكم".

وقال: "الآن يشارككم التكريم قيادات المنطقة في غرفة إدارة الأزمة، وكل من يجتهد ويعمل بقلب مخلص، وينفذ التوجيهات بإتقان، لن يمرّ جهده دون تكريم، وستقف عسير عن بكرة أبيها له، وعلى رأسهم أمير المنطقة".

وأشاد أمير عسير بالتعاون والتنسيق وسرعة التجاوب بين الجهات الحكومية كافة لتحسين ومعالجة وتطوير منافذ الفرز الصحي، وتكوين فرق متناسقة للقيادة والسيطرة، تتابع أعمال التحسين والتنظيم وضبط الدعم اللوجستي للفرق العاملة، وذلك في عمل تعاوني، فرضته الأزمة؛ لتكون المنطقة نموذجًا في حسن تعاملها عبر غرفة إدارة أزمة كورونا، التي تابعت وراجعت ودققت بدورها تطبيق المعايير بشكل مستقل عبر فرق متخصصة ميدانية؛ ليكون ذلك أسلوب عمل دائم بين جميع الجهات الحكومية في المنطقة.

وكرم الأمير تركي بن طلال المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد عسيري، والمدير العام للشؤون الصحية بمحافظة بيشة فالح الشهراني، ومدير شرطة منطقة عسير رئيس اللجنة الأمنية اللواء عبدالعزيز المغلوث، وأمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي، والمدير العام لفرع وزارة النقل بالمنطقة المهندس مطلق الشراري، ومدير هيئة الرقابة ومكافحة الفساد محمد القحطاني، ومدير قطاع الرقابة والتحقيق بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد يحيى المالكي، ومدير وحدة المتابعة الداخلية بإمارة المنطقة فيصل عسكر.

وشهد التكريم وكيل إمارة منطقة عسير المكلف محمد بن ناصر بن لبدة، وفريق العمل بغرفة إدارة أزمة كورونا بالمنطقة.