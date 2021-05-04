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"النيابة العامة" تحذِّر من انتحال شخصية وهوية الغير عبر التطبيقات الرسمية

أكدت أنه يُعدُّ موجبًا للمساءلة الجزائية

حذَّرت النيابة العامة من تعمُّد مشاركة الغير البيانات الشخصية في التطبيقات الصادرة عن الجهات الرسمية المخصصة للتعريف بالهوية، وما تحظى به من خدمات، كتطبيقَي "توكلنا واعتمرنا"، والتواطؤ على انتحال صفة الغير في هذا الشأن؛ للانتفاع بما تتيحه من خدمات، مؤكدًا أن ذلك يُعدُّ موجبًا للمساءلة الجزائية.

وحذَّرت النيابة العامة في حسابها الرسمي عبر "تويتر" من انتحال شخصية وهوية الغير عبر التطبيقات الرسمية، الصادرة عن الجهات المختصة، كتطبيقَي "توكلنا واعتمرنا"، أو استخدام أي من الخدمات المتاحة عبرها باسم الغير، أو من خلال ممارسة أي سلوك مادي ينطوي على مظاهر خارجية، توحي بصحة هوية وشخصية حائز التطبيق ومستخدم خدماته خلافًا للحقيقة. مبينًا أن مرتكب ذلك يقع تحت طائلة المساءلة الجزائية. ويشمل ذلك كل من حرض غيره، أو ساعده، أو اتفق معه على ارتكاب الجريمة.

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"النيابة العامة" تحذِّر من انتحال شخصية وهوية الغير عبر التطبيقات الرسمية
سبق

حذَّرت النيابة العامة من تعمُّد مشاركة الغير البيانات الشخصية في التطبيقات الصادرة عن الجهات الرسمية المخصصة للتعريف بالهوية، وما تحظى به من خدمات، كتطبيقَي "توكلنا واعتمرنا"، والتواطؤ على انتحال صفة الغير في هذا الشأن؛ للانتفاع بما تتيحه من خدمات، مؤكدًا أن ذلك يُعدُّ موجبًا للمساءلة الجزائية.

وحذَّرت النيابة العامة في حسابها الرسمي عبر "تويتر" من انتحال شخصية وهوية الغير عبر التطبيقات الرسمية، الصادرة عن الجهات المختصة، كتطبيقَي "توكلنا واعتمرنا"، أو استخدام أي من الخدمات المتاحة عبرها باسم الغير، أو من خلال ممارسة أي سلوك مادي ينطوي على مظاهر خارجية، توحي بصحة هوية وشخصية حائز التطبيق ومستخدم خدماته خلافًا للحقيقة. مبينًا أن مرتكب ذلك يقع تحت طائلة المساءلة الجزائية. ويشمل ذلك كل من حرض غيره، أو ساعده، أو اتفق معه على ارتكاب الجريمة.

04 مايو 2021 - 22 رمضان 1442
11:30 PM

"النيابة العامة" تحذِّر من انتحال شخصية وهوية الغير عبر التطبيقات الرسمية

أكدت أنه يُعدُّ موجبًا للمساءلة الجزائية

A A A
ذياب الشمري - الرياض
3
5,599

حذَّرت النيابة العامة من تعمُّد مشاركة الغير البيانات الشخصية في التطبيقات الصادرة عن الجهات الرسمية المخصصة للتعريف بالهوية، وما تحظى به من خدمات، كتطبيقَي "توكلنا واعتمرنا"، والتواطؤ على انتحال صفة الغير في هذا الشأن؛ للانتفاع بما تتيحه من خدمات، مؤكدًا أن ذلك يُعدُّ موجبًا للمساءلة الجزائية.

وحذَّرت النيابة العامة في حسابها الرسمي عبر "تويتر" من انتحال شخصية وهوية الغير عبر التطبيقات الرسمية، الصادرة عن الجهات المختصة، كتطبيقَي "توكلنا واعتمرنا"، أو استخدام أي من الخدمات المتاحة عبرها باسم الغير، أو من خلال ممارسة أي سلوك مادي ينطوي على مظاهر خارجية، توحي بصحة هوية وشخصية حائز التطبيق ومستخدم خدماته خلافًا للحقيقة. مبينًا أن مرتكب ذلك يقع تحت طائلة المساءلة الجزائية. ويشمل ذلك كل من حرض غيره، أو ساعده، أو اتفق معه على ارتكاب الجريمة.

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