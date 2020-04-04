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المتعافون من "كورونا" يكسرون حاجز الـ 230 ألف حالة

وسط سعي عالمي متواصل لإيجاد علاج أو لقاح للفيروس

ارتفع عدد حالات الشفاء من فيروس كورونا حول العالم، إلى أكثر من 230 ألف حالة.

حتى الآن وصل عدد الإصابات إلى 1.121.917 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 59.401 حالة، ووصل عدد المتعافين من الفيروس إلى 230.316 شخصاً.

وأشارت "سكاي نيوز عربية"، إلى أنه مع تخطي تعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد حاجز المليون، يسعى العالم جاهداً لوقف تفشي الوباء الذي أودى بحياة أكثر من 59 ألف شخص حول العالم.

وتتسابق دول العالم لإيجاد علاج للوباء، كما أنها تحرص على تغيير إستراتيجياتها الرامية لوقف تفشي المرض، من خلال تعديل إجراءاتها الاحترازية وفق المتغيرات.

وتعد الولايات المتحدة أكثر دولة سجّلت وفيات جديدة خلال الـ 24 ساعة؛ (1480)، ثم فرنسا (1120) وإسبانيا (932).

فيروس كورونا الجديد

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المتعافون من "كورونا" يكسرون حاجز الـ 230 ألف حالة
سبق

ارتفع عدد حالات الشفاء من فيروس كورونا حول العالم، إلى أكثر من 230 ألف حالة.

حتى الآن وصل عدد الإصابات إلى 1.121.917 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 59.401 حالة، ووصل عدد المتعافين من الفيروس إلى 230.316 شخصاً.

وأشارت "سكاي نيوز عربية"، إلى أنه مع تخطي تعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد حاجز المليون، يسعى العالم جاهداً لوقف تفشي الوباء الذي أودى بحياة أكثر من 59 ألف شخص حول العالم.

وتتسابق دول العالم لإيجاد علاج للوباء، كما أنها تحرص على تغيير إستراتيجياتها الرامية لوقف تفشي المرض، من خلال تعديل إجراءاتها الاحترازية وفق المتغيرات.

وتعد الولايات المتحدة أكثر دولة سجّلت وفيات جديدة خلال الـ 24 ساعة؛ (1480)، ثم فرنسا (1120) وإسبانيا (932).

04 إبريل 2020 - 11 شعبان 1441
12:35 PM

المتعافون من "كورونا" يكسرون حاجز الـ 230 ألف حالة

وسط سعي عالمي متواصل لإيجاد علاج أو لقاح للفيروس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ارتفع عدد حالات الشفاء من فيروس كورونا حول العالم، إلى أكثر من 230 ألف حالة.

حتى الآن وصل عدد الإصابات إلى 1.121.917 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 59.401 حالة، ووصل عدد المتعافين من الفيروس إلى 230.316 شخصاً.

وأشارت "سكاي نيوز عربية"، إلى أنه مع تخطي تعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد حاجز المليون، يسعى العالم جاهداً لوقف تفشي الوباء الذي أودى بحياة أكثر من 59 ألف شخص حول العالم.

وتتسابق دول العالم لإيجاد علاج للوباء، كما أنها تحرص على تغيير إستراتيجياتها الرامية لوقف تفشي المرض، من خلال تعديل إجراءاتها الاحترازية وفق المتغيرات.

وتعد الولايات المتحدة أكثر دولة سجّلت وفيات جديدة خلال الـ 24 ساعة؛ (1480)، ثم فرنسا (1120) وإسبانيا (932).

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