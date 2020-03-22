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إصابات "كورونا" في فرنسا تقفز إلى 16018.. والفيروس يغزو وزيرة شؤون البيئة

عدد الوفيات بلغ 674

أفادت وزارة الصحة الفرنسية اليوم (الأحد)، بارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في فرنسا إلى 16018 حالة.

ونقل "روسيا اليوم" عن الوزارة أن عدد الوفيات بلغ 674 وفاة جراء كورونا في مستشفيات البلاد.

في سياق متصل، ذكرت مراسلة "سكاي نيوز عربية"، أن وزيرة الدولة الفرنسية لشؤون البيئة إيمانويل فارغون، أصيبت بفيروس كورونا المستجد، لتكون بذلك ثالث شخص في الحكومة الفرنسية يصاب بالوباء.

وإيمانويل فارغون هي ثالث عضو في الحكومة الفرنسية يصاب بالفيروس، بعد وزيرة الدولة لشؤون الانتقال البيئي برون بوارسون، ووزير الثقافة فرانك رييستير.

فرنسا وزارة الصحة الفرنسية وزيرة الدولة الفرنسية لشؤون البيئة إيمانويل فارغون فيروس كورونا الجديد

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إصابات "كورونا" في فرنسا تقفز إلى 16018.. والفيروس يغزو وزيرة شؤون البيئة
سبق

أفادت وزارة الصحة الفرنسية اليوم (الأحد)، بارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في فرنسا إلى 16018 حالة.

ونقل "روسيا اليوم" عن الوزارة أن عدد الوفيات بلغ 674 وفاة جراء كورونا في مستشفيات البلاد.

في سياق متصل، ذكرت مراسلة "سكاي نيوز عربية"، أن وزيرة الدولة الفرنسية لشؤون البيئة إيمانويل فارغون، أصيبت بفيروس كورونا المستجد، لتكون بذلك ثالث شخص في الحكومة الفرنسية يصاب بالوباء.

وإيمانويل فارغون هي ثالث عضو في الحكومة الفرنسية يصاب بالفيروس، بعد وزيرة الدولة لشؤون الانتقال البيئي برون بوارسون، ووزير الثقافة فرانك رييستير.

22 مارس 2020 - 27 رجب 1441
10:14 PM

إصابات "كورونا" في فرنسا تقفز إلى 16018.. والفيروس يغزو وزيرة شؤون البيئة

عدد الوفيات بلغ 674

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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2,607

أفادت وزارة الصحة الفرنسية اليوم (الأحد)، بارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في فرنسا إلى 16018 حالة.

ونقل "روسيا اليوم" عن الوزارة أن عدد الوفيات بلغ 674 وفاة جراء كورونا في مستشفيات البلاد.

في سياق متصل، ذكرت مراسلة "سكاي نيوز عربية"، أن وزيرة الدولة الفرنسية لشؤون البيئة إيمانويل فارغون، أصيبت بفيروس كورونا المستجد، لتكون بذلك ثالث شخص في الحكومة الفرنسية يصاب بالوباء.

وإيمانويل فارغون هي ثالث عضو في الحكومة الفرنسية يصاب بالفيروس، بعد وزيرة الدولة لشؤون الانتقال البيئي برون بوارسون، ووزير الثقافة فرانك رييستير.

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