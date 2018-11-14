النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الموانئ السعودية: نمو إجمالي الطنيات المناولة خلال الربع الثالث من 2018

في إطار الجهود الساعية إلى تعزيز الخدمات التشغيلية واللوجستية ورفع قدراتها

حققت الموانئ السعودية، نمواً في إجمالي الطنيات المناولة خلال الربع الثالث لعام 2018م، بواقع 78.39 مليون طن، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، والبالغة 76.50 مليون طن، بزيادة قدرها (%2.46)؛ وذلك وفقاً للمؤشر الإحصائي الصادر من الهيئة العامة للموانئ "موانئ".

ويأتي ذلك في إطار جهود "موانئ" الساعية إلى تعزيز الخدمات التشغيلية واللوجستية للموانئ السعودية، ورفع مستوى قدراتها وإمكاناتها؛ بما يتواكب مع أهداف رؤية المملكة 2030.

يُذكر أن الهيئة العامة للموانئ تتولى مسؤولية تنظيم إدارة الموانئ السعودية والإشراف على تشغيلها وتطويرها؛ تزامناً مع النهضة الاقتصادية والتنموية التي تشهدها المملكة.

وتشرف الهيئة على تسعة موانئ سعودية؛ ستة منها تجارية وميناءان صناعيان، بالإضافة إلى ميناء رأس الخير المخصص للتعدين، يُطل أربعة منها على الخليج العربي، وخمسة على البحر الأحمر، تم تجهيزها لاستقبال مختلف أنواع السفن والبضائع.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الموانئ السعودية: نمو إجمالي الطنيات المناولة خلال الربع الثالث من 2018
سبق

حققت الموانئ السعودية، نمواً في إجمالي الطنيات المناولة خلال الربع الثالث لعام 2018م، بواقع 78.39 مليون طن، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، والبالغة 76.50 مليون طن، بزيادة قدرها (%2.46)؛ وذلك وفقاً للمؤشر الإحصائي الصادر من الهيئة العامة للموانئ "موانئ".

ويأتي ذلك في إطار جهود "موانئ" الساعية إلى تعزيز الخدمات التشغيلية واللوجستية للموانئ السعودية، ورفع مستوى قدراتها وإمكاناتها؛ بما يتواكب مع أهداف رؤية المملكة 2030.

يُذكر أن الهيئة العامة للموانئ تتولى مسؤولية تنظيم إدارة الموانئ السعودية والإشراف على تشغيلها وتطويرها؛ تزامناً مع النهضة الاقتصادية والتنموية التي تشهدها المملكة.

وتشرف الهيئة على تسعة موانئ سعودية؛ ستة منها تجارية وميناءان صناعيان، بالإضافة إلى ميناء رأس الخير المخصص للتعدين، يُطل أربعة منها على الخليج العربي، وخمسة على البحر الأحمر، تم تجهيزها لاستقبال مختلف أنواع السفن والبضائع.

14 نوفمبر 2018 - 6 ربيع الأول 1440
10:13 AM

الموانئ السعودية: نمو إجمالي الطنيات المناولة خلال الربع الثالث من 2018

في إطار الجهود الساعية إلى تعزيز الخدمات التشغيلية واللوجستية ورفع قدراتها

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
792

حققت الموانئ السعودية، نمواً في إجمالي الطنيات المناولة خلال الربع الثالث لعام 2018م، بواقع 78.39 مليون طن، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، والبالغة 76.50 مليون طن، بزيادة قدرها (%2.46)؛ وذلك وفقاً للمؤشر الإحصائي الصادر من الهيئة العامة للموانئ "موانئ".

ويأتي ذلك في إطار جهود "موانئ" الساعية إلى تعزيز الخدمات التشغيلية واللوجستية للموانئ السعودية، ورفع مستوى قدراتها وإمكاناتها؛ بما يتواكب مع أهداف رؤية المملكة 2030.

يُذكر أن الهيئة العامة للموانئ تتولى مسؤولية تنظيم إدارة الموانئ السعودية والإشراف على تشغيلها وتطويرها؛ تزامناً مع النهضة الاقتصادية والتنموية التي تشهدها المملكة.

وتشرف الهيئة على تسعة موانئ سعودية؛ ستة منها تجارية وميناءان صناعيان، بالإضافة إلى ميناء رأس الخير المخصص للتعدين، يُطل أربعة منها على الخليج العربي، وخمسة على البحر الأحمر، تم تجهيزها لاستقبال مختلف أنواع السفن والبضائع.

اعلان

بالأرقام

29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
13,526
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
24,807
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
52,341
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
48,398

كاريكاتير

قطراتير

المقالات

لماذا نقتل أفكارنا؟

لماذا نقتل أفكارنا؟

سلطان رديف
مشروع يقتل مشاريع!

مشروع يقتل مشاريع!

محمد الغامدي
الاتحاد.. وسر الغياب!!!

الاتحاد.. وسر الغياب!!!

وحيد بغدادي
بين ريموند وابن كرمان

بين ريموند وابن كرمان

جمعان الكرت
"سـهرة مع سـحابة بعيـدة"..

"سـهرة مع سـحابة بعيـدة"..

منيف الحربي
الوحدة والتوحيد

الوحدة والتوحيد

يحيى رفاعي
الاتحاد لن يهبــط.. بشـــرط..!!

الاتحاد لن يهبــط.. بشـــرط..!!

محمد الصيـعري
هل تتحول مطاراتنا إلى مولات؟

هل تتحول مطاراتنا إلى مولات؟

عبدالرحمن المرشد
اقتصاد السعودية.. وطفرة الرؤية

اقتصاد السعودية.. وطفرة الرؤية

ماجد البريكان
مرضى (جازان) وفرص العطاء الصحي

مرضى (جازان) وفرص العطاء الصحي

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم
تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة