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الباحة.. 3 آلاف جولة رقابية تغلق 20 منشأة مخالفة لاحترازات كورونا

ضمن الخطة الميدانية والجهود الرقابية المكثفة التي تُطَبّقها أمانة المنطقة

أغلقت أمانة منطقة الباحة خلال الأسبوع الحالي (٢٠) منشأة تجارية مخالفة للتدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية الواجب اتباعها للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

ونفّذت الفِرَق الميدانية بالأمانة والبلديات التابعة لها بالمنطقة "٣٠٤٩" جولة رقابية على المنشآت التجارية في مدنية الباحة ومحافظات المنطقة؛ وذلك ضمن الخطة الميدانية والجهود الرقابية المكثفة التي تُطبّقها الأمانة وبلديات المنطقة؛ لضمان التزام جميع المنشآت بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة في المطاعم والمقاهي والأسواق والمجمعات التجارية ومحلات الحلاقة وما في حكمها.

كما تَضَمّنت الجولات الرقابية إصدار وتحرير (٥٦) مخالفة للتدابير الاحترازية.

وأكد أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط أن الفِرَق الميدانية بالأمانة وبلديات المنطقة، مستمرة في تكثيف جولاتها الميدانية للرقابة على جميع المنشآت على مدار الساعة؛ مشددًا على أنه لن يتم التهاون مع المنشآت المخالفة، وسيتم تطبيق كل العقوبات من إغلاق للنشاط وتحصيل للغرامات المالية بحدها الأقصى.

ودعا المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن مخالفات الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد من خلال الاتصال على الرقم الموحد للبلاغات البلدية (٩٤٠).

أمانة منطقة الباحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الباحة.. 3 آلاف جولة رقابية تغلق 20 منشأة مخالفة لاحترازات كورونا
سبق

أغلقت أمانة منطقة الباحة خلال الأسبوع الحالي (٢٠) منشأة تجارية مخالفة للتدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية الواجب اتباعها للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

ونفّذت الفِرَق الميدانية بالأمانة والبلديات التابعة لها بالمنطقة "٣٠٤٩" جولة رقابية على المنشآت التجارية في مدنية الباحة ومحافظات المنطقة؛ وذلك ضمن الخطة الميدانية والجهود الرقابية المكثفة التي تُطبّقها الأمانة وبلديات المنطقة؛ لضمان التزام جميع المنشآت بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة في المطاعم والمقاهي والأسواق والمجمعات التجارية ومحلات الحلاقة وما في حكمها.

كما تَضَمّنت الجولات الرقابية إصدار وتحرير (٥٦) مخالفة للتدابير الاحترازية.

وأكد أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط أن الفِرَق الميدانية بالأمانة وبلديات المنطقة، مستمرة في تكثيف جولاتها الميدانية للرقابة على جميع المنشآت على مدار الساعة؛ مشددًا على أنه لن يتم التهاون مع المنشآت المخالفة، وسيتم تطبيق كل العقوبات من إغلاق للنشاط وتحصيل للغرامات المالية بحدها الأقصى.

ودعا المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن مخالفات الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد من خلال الاتصال على الرقم الموحد للبلاغات البلدية (٩٤٠).

04 مارس 2021 - 20 رجب 1442
11:11 AM

الباحة.. 3 آلاف جولة رقابية تغلق 20 منشأة مخالفة لاحترازات كورونا

ضمن الخطة الميدانية والجهود الرقابية المكثفة التي تُطَبّقها أمانة المنطقة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الباحة
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أغلقت أمانة منطقة الباحة خلال الأسبوع الحالي (٢٠) منشأة تجارية مخالفة للتدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية الواجب اتباعها للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

ونفّذت الفِرَق الميدانية بالأمانة والبلديات التابعة لها بالمنطقة "٣٠٤٩" جولة رقابية على المنشآت التجارية في مدنية الباحة ومحافظات المنطقة؛ وذلك ضمن الخطة الميدانية والجهود الرقابية المكثفة التي تُطبّقها الأمانة وبلديات المنطقة؛ لضمان التزام جميع المنشآت بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة في المطاعم والمقاهي والأسواق والمجمعات التجارية ومحلات الحلاقة وما في حكمها.

كما تَضَمّنت الجولات الرقابية إصدار وتحرير (٥٦) مخالفة للتدابير الاحترازية.

وأكد أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط أن الفِرَق الميدانية بالأمانة وبلديات المنطقة، مستمرة في تكثيف جولاتها الميدانية للرقابة على جميع المنشآت على مدار الساعة؛ مشددًا على أنه لن يتم التهاون مع المنشآت المخالفة، وسيتم تطبيق كل العقوبات من إغلاق للنشاط وتحصيل للغرامات المالية بحدها الأقصى.

ودعا المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن مخالفات الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد من خلال الاتصال على الرقم الموحد للبلاغات البلدية (٩٤٠).

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