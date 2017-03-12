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"أوغندية" تعلن إسلامها بدعوة البديع في الأفلاج

أعلنت سيدة من الجنسية الأوغندية، الخميس، دخولها في الدين الإسلامي بجمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالبديع في محافظة الأفلاج.

وذكرت جمعية الدعوة بالبديع، أن الخادمة أكدت رغبتها الدخول في الإسلام، ونطقت الشهادة بالجمعية بحضور كفيلها وأعلنت إسلامها.

وستكمل الجمعية الإجراءات المتبعة في تبصير المسلمين الجدد من تقديم بعض الكتب التوعوية والإرشادية والتعليمية في دخول الإسلام وتعلم شرائعه، وتقديم هدية المسلم الجديد.

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"أوغندية" تعلن إسلامها بدعوة البديع في الأفلاج
سبق

أعلنت سيدة من الجنسية الأوغندية، الخميس، دخولها في الدين الإسلامي بجمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالبديع في محافظة الأفلاج.

وذكرت جمعية الدعوة بالبديع، أن الخادمة أكدت رغبتها الدخول في الإسلام، ونطقت الشهادة بالجمعية بحضور كفيلها وأعلنت إسلامها.

وستكمل الجمعية الإجراءات المتبعة في تبصير المسلمين الجدد من تقديم بعض الكتب التوعوية والإرشادية والتعليمية في دخول الإسلام وتعلم شرائعه، وتقديم هدية المسلم الجديد.

12 مارس 2020 - 17 رجب 1441
07:25 PM

"أوغندية" تعلن إسلامها بدعوة البديع في الأفلاج

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأفلاج
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أعلنت سيدة من الجنسية الأوغندية، الخميس، دخولها في الدين الإسلامي بجمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالبديع في محافظة الأفلاج.

وذكرت جمعية الدعوة بالبديع، أن الخادمة أكدت رغبتها الدخول في الإسلام، ونطقت الشهادة بالجمعية بحضور كفيلها وأعلنت إسلامها.

وستكمل الجمعية الإجراءات المتبعة في تبصير المسلمين الجدد من تقديم بعض الكتب التوعوية والإرشادية والتعليمية في دخول الإسلام وتعلم شرائعه، وتقديم هدية المسلم الجديد.

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